La majoria dels ciutadans de Madrid i Barcelona prohibiria els cotxes de gasolina o dièsel el 2030

Gairebé tres quartes parts dels habitants de Madrid i Barcelona donarien suport a la prohibició de vendre cotxes nous de gasolina o de dièsel després de 2030, segons una enquesta en línia de YouGov elaborada a 15 urbs d'Europa encarregada per la Federació Europea de Transport i Medi Ambient (T & E, per les sigles en anglès).





Cotxes de segona mà (EP)





En concret, l'esmentada enquesta mostra que el 72% dels madrilenys i el 74% dels barcelonins són partidaris que a partir del 2030 només es venguin cotxes sense emissions. Només el 21%, en el cas de Madrid, i el 20%, a Barcelona, s'oposa que es prohibeixi la venda de cotxes de gasolina i dièsel per llavors.





"Els ciutadans de Madrid i Barcelona es troben entre els més ferms partidaris de posar fi a la venda de cotxes de combustible fòssil a la Unió Europea. Els habitants de les ciutats són els més exposats als nivells tòxics de contaminació atmosfèrica, i no volen que es venguin motors de combustió interna durant més temps delnecessari ", ha indicat la directora de T & E a Espanya, Isabell Büschel.





A Europa, el 63% dels habitants en ciutats donaria suport a la prohibició de vendre automòbils nous de gasolina o de dièsel a Europa després de 2030, tal com es desprèn de l'enquesta elaborada a habitants de 15 ciutats de vuit països diferents.





Ciutadans europeus que donen suport a la prohibició de vendre cotxes de gasolina o dièsel el 2030 (EP)







En totes aquestes urbs hi ha un suport majoritari (del 51% al 77%) a la venda d'automòbils lliures d'emissions després de 2030. Aquest suport és més gran entre els habitants que han patit el coronavirus, ja que el 66% dels infectats o de les persones properes als mateixos donaria suport a la mesura.





"Proposar dates més enllà de 2035 és il·lògic quan l'edat mitjana d'un vehicle a Espanya és de 13-14 anys i es vol aconseguir la descarbonització el 2050. Els polítics haurien d'escoltar als ciutadans, que diuen estar preparats per a la transició total als vehicles 'zero emissions' ja el 2030. aquest estiu, la Comissió Europea hauria de proposar una data de finalització de la venda de cotxes amb motor de combustió interna a tota la UE i no deixar aquest tipus de decisió en mans dels Estats ", ha sentenciat la directora de Polítiques Públiques i Governança Climàtica de Ecodes, Mónica Vidal.