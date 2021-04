L'acusació del crim contra una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú: l'acusat "sabia el que feia"

L'acusació particular en el judici per la violació i assassinat a una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el 2018 ha sostingut aquest dilluns que el crim "és l'obra d'una persona calculadora i sabia perfectament el que estava fent" , en contra de l'argument de la defensa segons el qual l'acusat va confondre a la menor amb un lladre després de consumir grans quantitats d'alcohol i cocaïna.





Judici contra l'assassí i violador d'una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú (EP)





L'advocat Juan Carlos Zayas, que representa la família de la menor, s'ha dirigit per primer cop al jurat popular que ha de valorar la culpabilitat o innocència del sospitós, per a qui l'acusació i la fiscal demanen una condemna a presó permanent revisable.









Ha qualificat de dantesca l'aparença de l'escena de el crim, i ha explicat que, al contrari del que va pensar a del primer moment, està convençut que "això no era l'obra d'un boig, ni d'un pervertit sàdic que causi dolor a les víctimes gratuïtament ".





"És el que es pensa la primera vegada que es veu, que només pot ser l'obra d'un boig. No és així. Això és l'obra d'una persona calculadora que sabia perfectament el que estava fent", i ha mantingut que després de asfixiar la menor presumptament la va apunyalar diverses vegades perquè les ferides coincidissin amb la seva versió que l'havia confós amb un lladre de què va intentar defensar-se, pel que la seva defensa demana una condemna per homicidi imprudent en lloc de per assassinat.





Zayas ha insistit que l'acusat "no estava en un altre món sota els efectes de la droga i l'alcohol", com planteja la defensa en demanar rebaixar la condemna, i ha remarcat que és un home intel·ligent i que després de matar la nena suposadament va preparar l'escena del crim d'acord amb la seva estratègia de defensa.