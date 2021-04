Càritas obre una exposició sobre l'impacte de la pandèmia a Barcelona

Càritas Diocesana de Barcelona ha inaugurat aquest dilluns l'exposició gratuïta 'Covid-19: Obre els ulls', que recull imatges i vídeos de l'impacte de la pandèmia del coronavirus i de la tasca de l'entitat davant seu, barrejades amb retaules i escultures de al Museu Diocesà de Barcelona, que acollirà la mostra fins al 30 de juny.





"Són obres que parlen del sofriment i de la humanitat esquinçada", ha explicat el director del museu, Robert Baró, en referència tant a les imatges religioses com a les de la crisi sanitària, en una inauguració en la qual han participat l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, i el director de Càritas, Salvador Busquets.





La mostra inclou un total de 40 fotografies, vídeos amb testimonis d'usuaris de l'entitat i un compendi d'objectes relacionats amb la crisi social, inclosa la recreació d'una habitació de 10 metres quadrats com la que habiten el 40% de les persones ateses per Càritas.





"Els que vinguin a veure aquesta exposició veuran el que pot suposar la pandèmia en el futur", ha afirmat Busquets, que ha recordat que l'actual crisi no és només sanitària, sinó també social, i que les persones en situació de pobresa severa ateses per Càritas han passat de ser el 48% del total, a al 66% en un any.





"L'exposició vol fer reflexionar a la societat, i els demanem que s'aturin i es donin un minut de lucidesa per pensar en el que podem fer de manera individual i col·lectiva per revertir la situació", ha afegit el director de Càritas, que ha demanat que els més pobres no paguin la crisi de la Covid-19.





ART SACRE

La mostra exposa, al costat de les imatges de la crisi, diverses obres religioses i el tapís 'Màrtir', creat per l'artista Josep Grau-Garriga a 1972; i tot en un espai amb molta càrrega simbòlica, ha dit Baró, ja que el museu està situat a l'antiga Casa de la Pia Almoina, institució benèfica de l'església durant segles.





"Que avui siguem aquí reafirma que el compromís de l'Església cap als més febles ve de lluny", ha declarat el director del museu, que ha reflexionat que el centre de Barcelona, on està situat l'espai, concentra tres "ces 'claus per a la institució: el culte, per la catedral; la caritat, per Càritas; i la cultura, pel museu.





En aquesta línia, Omella ha afirmat que "l'església no és només l'edifici, sinó també totes les Càritas parroquials", dels que ha elogiat la seva tasca durant la crisi del coronavirus i ha destacat el seu treball humil i la seva capacitat fomentar la solidaritat en la societat, en les seves paraules.





"En un moment com aquest que tots ens sentim en la mateixa barca, hem d'obrir els ulls i veure la realitat de molts germans nostres que pateixen", ha dit el cardenal, que ha reclamat una solució conjunta a la crisi perquè la pobresa no es cronifiqui i no augmenti la separació entre rics i pobres.