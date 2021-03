L'Ingrés Mínim Vital no arriba al 96,4% de les famílies ateses per Càritas

El 96,4% de les famílies ateses per Càritas no ha rebut l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i 4 de cada 10 famílies han deixat de percebre la renda mínima autonòmica, segons ha informat Càritas Espanyola.





Voluntaris de Càritas (EP)





"El IMV a dia d'avui només arriba al 3,6% de les famílies a les que acompanyem des de Càritas, la dada és aquest, no hi ha cap error, sorgeix d'un estudi realitzat al gener. Malgrat tots els mesos transcorreguts, el IMV no ha aconseguit arribar a més persones ", ha indicat el coordinador de l'Equip d'Estudis de Càritas Espanyola, Raúl Flores, aquest dimarts en roda de premsa.





Així mateix, ha advertit que a un 12,8% de les persones acompanyades per Càritas els ha estat denegada aquesta prestació amb la "dificultat" que això suposa perquè "surtin endavant". Flores ha puntualitzat que han tingut dificultats per saber els motius de denegació i no han disposat de la suficient informació per a reclamar.





D'altra banda, des de Càritas Espanyola també assenyalen que hi ha persones que han sol·licitat la prestació i encara estan "esperant resposta" perquè des de l'administració "no estan sent àgils".





Igualment, un altre dels motius d'aquest baix percentatge, segons Càritas, és "la desinformació" que han tingut les famílies vulnerables sobre com procedir i sobre els criteris i condicions que havien de complir per sol·licitar-ho.





"Afortunadament, les últimes reformes han creat condicions més comprensives però tot i així hi ha moltes persones que queden fora per ser perceptors de l'IMV", ha avisat Flors.





A més, segons les dades de l'organització, 4 de cada 10 famílies a les que acompanya han deixat de cobrar la renda autonòmica que percebien per diferents motius, entre ells, la "descoordinació" davant l'arribada de l'IMV estatal.





També se sumen altres causes: multiplicitat, famílies que deixen de complir les condicions o rendes autonòmiques que passat un temps es suspenen "encara que la vulnerabilitat es mantingui". D'aquesta manera, segons ha indicat Flors, s'han generat situacions de "clara desprotecció, molt greus".