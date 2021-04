El PSC recorda la urgència de disposar de Govern

La portaveu de PSC al Parlament, Alícia Romero, ha avisat aquest dilluns que és "urgent" disposar d'un Govern estable i sòlid a Catalunya, i ha tornat a interpel·lar ERC perquè opti per un Executiu presidit pel socialista Salvador Illa , en lloc d'apostar per un Govern independentista amb el republicà Pere Aragonès com a president.





La portaveu de PSC al Parlament, Alícia Romero (EP)















Preguntada en roda de premsa pel fet dels comuns hagin instat Illa a demanar una reunió amb Aragonès, Romero ha assegurat que estan tenint contactes amb tots els grups parlamentaris, i ha proclamat: "Ens alegrem que els comuns per fi s'hagin adonat que l'únic Govern sòlid i estable possible "és un liderat per Illa costat dels comuns i amb ERC, o amb el seu suport des de fora.





Sobre si oferirien a ERC formar part d'un Govern liderat per Illa, Romero ha dit que no és que rebutgin governar amb un partit independentista, sinó descarten fer-ho amb un que tingui com a prioritat desobeir i aconseguir la independència: "Si ERC prescindís d'això, ens ho podríem plantejar ", però ha dit que no veuen els republicans en aquest camí.





Ha insistit que ERC vol formar un Govern independentista quan és una fórmula que ja ha fracassat, segons ella, pel que ha tornat a interpel·lar els republicans perquè optin per l'alternativa: un Executiu d'esquerres no independentista liderat per Illa.





Després que els comuns hagin marcat el 9 de maig com el límit perquè s'acordi un pla del nou Executiu català, Romero ha replicat: "Nosaltres diem que la data per fer un Govern és ahir. El 9 de maig és molt tard, perquè necessitem un Govern ja. Millor demà que demà passat ".





"Ni després de Sant Jordi ni el 9 de maig. És urgent i no podem frivolitzar amb la data. Necessitem un Govern com més aviat millor", ha subratllat la socialista, que ha criticat que hagin passat dos mesos des de les eleccions quan la situació de pandèmia de coronavirus i la crisi requereix respostes i projectes, també de cara als fons europeus.





Ha acusat el Govern en funcions de no comparèixer al Parlament per donar comptes de la seva gestió des de fa 42 dies, de manera que la direcció del PSC ha encarregat al grup parlamentari que posi en marxa "mecanismes" perquè el Govern exposi la seva gestió davant Parlament, amb iniciatives que detallaran aquest dimarts.





CONTACTES AMB ELS GRUPS

Preguntada per si intensificaran els contactes amb altres grups parlamentaris davant la urgència de disposar de Govern, ha assegurat que mantenen converses amb tots excepte Vox, i ha remarcat que ERC segueix apostant en aquestes trobades per prioritzar a Junts: "Encara no s'han adonat que ens portarà a un altre fracàs ".





Ha assenyalat que estan a l'espera que la presidenta de Parlament, Laura Borràs, torneu a obrir ronda de consultes amb els grups per defensar la candidatura d'Illa, i ha confiat que obri aquesta ronda pròximament: "Si no ho fa en els pròxims dies l'haurem de perseguir, però és a ella a qui li correspon "decidir obrir-la.





ARAGONÈS S'empassa CONDICIONS "SENSE MASTEGAR"

Romero ha acusat els partits independentistes de contradir i llançar-se retrets constantment: "Ens situen en un mercat de Calaf en el qual sembla que cada vegada puja més el preu d'aquest pacte" per investir president al republicà Pere Aragonès.





Creu que Aragonès "s'ha empassat gairebé sense mastegar" que Aurora Madaula (Junts) substitueixi a Jaume Alonso-Cuevillas a la Mesa de Parlament, i que continuarà acceptant condicions de Junts, com que el Consell de la República dirigeixi Catalunya per sobre de president de la Generalitat, segons ella.