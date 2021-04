La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha acusat ERC de parlar de la via àmplia però apostar "per la via estreta" en la composició de la Taula de Parlament, a l'ésser preguntada pels suports que té el diputat morat Lucas Ferro per ocupar la Secretaria segona de l'òrgan rector de la Cambra després de la renúncia de Jaume Alonso-Cuevillas (Junts).





Jéssica Albiach (EP)





En una entrevista aquest dijous a Ser Catalunya, Albiach ha explicat que la CUP ha rebutjat donar suport a Ferro, que veuen "receptiu" a PSC i que estan esperant una resposta d'ERC, que ha vinculat les negociacions de Govern amb les de composició de la Mesa.





Sobre les negociacions entre ERC i Junts, la líder estatge ha assegurat que els republicans estan enrocats en negociar amb els de Puigdemont, i ha assegurat que la proposta de Jordi Sànchez (Junts) de donar suport a un Govern ERC-comuns és un "pols" entre independentistes.





"Aquest oferiment no deixava de ser un pols entre ells, emmarcat en les negociacions per veure qui és el primer a trencar aquesta unitat de l'independentisme que no existeix des de fa molt temps", ha criticat.





Per Albiach, les relacions entre ERC i Junts estan "cada vegada més degradades, i van més enllà del polític i arriben al persona l", pel que ha demanat valentia a ERC i que aposti per un Govern alternatiu amb comuns.





JUNTS ÉS "POC FIABLE"

"Junts és un soci molt poc fiable, no genera estabilitat perquè no saps exactament què és el que vol", ha subratllat Albiach, que considera que els de Puigdemont han humiliat contínuament a ERC, en les seves paraules.





També ha criticat que els socialistes no estan tenint valentia i "massa sovint estan pensant més en els desafiaments electorals que en les accions a mig termini", ha censurat.





Ha demanat que els socialistes es moguin pel que fa a la taula de diàleg: "Vull creure que un cop passin les eleccions del 4 de maig a Madrid, el PSC es posarà a això", i considera que han de començar per parlar de la llibertat dels presos independentistes.