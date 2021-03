Albiach, enfadada amb ERC per optar per Borràs abans que per En Comú Podem

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha acusat aquest divendres a ERC d'haver enviat a la seva formació a l'oposició després d'haver votat a Laura Borràs (Junts) com a presidenta de Parlament i que els comuns s'hagin quedat fora de la Mesa de la Cambra: "ERC ha preferit a Junts abans que a a Comú Podem".





Jéssica Albiach (EP)













En roda de premsa després del ple de constitució de la XIII legislatura, en què Borràs ha estat investida com a presidenta de la Cambra catalana, ha donat per fet que els comuns es quedaran a l'oposició, ja que creu que la negociació sobre la composició de la Taula està vinculada amb la formació de Govern: "ERC ens ha preferit a l'oposició".





Albiach ha criticat que aquesta elecció és "la hipoteca d'ERC amb Junts" i ha retret que en campanya els republicans diguessin que Borràs no seria candidata si fos d'ERC per la seva situació judicial i que ara la votin com a presidenta.





"La via àmplia d'ERC sembla que era Borràs de president i passar el corró per la Taula de Parlament", i ha defensat que hi havia una alternativa d'esquerres possible.





Considera que la Presidència de Borràs no és una bona notícia perquè suposarà que el Parlament estigui "asfixiat per la gesticulació" i que no treballi per la sortida de la crisi del coronavirus ni pel diàleg amb l'Estat.