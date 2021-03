Albiach (comuns) titlla d'"humiliació al quadrat" la segona volta de la investidura

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha assegurat que aquesta segona volta de la sessió d'investidura de Pere Aragonès (ERC) està sent una "humiliació al quadrat" de Junts als republicans, ja que no hi ha acord entre ells i la votació no prosperarà.





Jéssica Albiach (EP)









En la seva intervenció en el ple d'aquest divendres, Albiach ha sostingut que el candidat republicà no ha fet un discurs d'investidura sinó "una nova reunió de negociació en públic", perquè no saben què fer perquè Junts els reconegui la victòria electoral, ha dit textualment.





També ha acusat els de Puigdemont de voler marcar l'estratègia d'ERC a Madrid, i ha qüestionat que els dos partits vulguin realment ser socis de Govern, perquè tenen "una motxilla a rebentar de retrets i desconfiances", després del que ha assegurat estar avergonyida del que ha passat després de les eleccions.





Albiach ha recordat les paraules del diputat de Junts, Joan Canadell, que li deia a Aragonès a Twitter que si vol un Govern d'esquerres no és massa lògic demanar el vot de Junts, després del que la líder estatge ha tornat a proposar a ERC formar un Govern plural d'esquerres, acordat amb comuns i PSC.





Ha recordat que Junts no ha avalat l'acord entre ERC i la CUP, i ha demanat a Aragonès que surti de la zona de confort, perquè "s'està repetint més del mateix però pitjor", ja que creu que el passat Govern va ser un fracàs per les pugnes constants entre els socis.