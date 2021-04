Ucraïna està "preparada" per a una possible invasió russa i exigeix que les tropes marxin de la frontera

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha afirmat que el país està "preparat" per a una possible invasió russa, que considera "una possibilitat molt real". El Ministeri de Relacions Exteriors ha demanat al Kremlin que cessi la seva activitat militar a la frontera.

Volodimir Zelenski (EP)



"Ells estan llestos, però nosaltres també estem llestos perquè som a la nostra terra i al nostre territori", ha dit Zelenski a un corresponsal de CNN, segons ha recollit aquest dilluns el mitjà ucraïnès Unian. El mandatari ha subratllat que el seu país sap des de 2014 --quan va començar la guerra al Donbass-- que això "pot passar qualsevol dia".





El president ha sol·licitat parlar amb el seu homòleg rus, Vladimir Putin, sobre l'escalada del conflicte a l'est d'Ucraïna, tal com ha confirmat la portaveu del president ucraïnès, Yulia Mendel.





La portaveu ha precisat que encara no han rebut resposta i ha confiat que això "no sigui una negativa al diàleg". Sobre aquest tema, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha negat haver vist la sollicitud de converses "en els últims dies".





Mendel també ha afirmat aquest dilluns que Kíev vol aconseguir la pau a través de negociacions i ha descartat que el país tingui plans d'ofensiva militar a la part de Donbass ocupada per Rússia.





"Una altra cosa és Rússia. El món sencer està parlant ara de la concentració de tropes russes prop de la frontera amb Ucraïna. Ja s'han desplegat un total de 40.000 tropes russes al llarg de la frontera, i la mateixa xifra es troba a la Crimea ocupada. I ara la pregunta és si Rússia podria atacar", ha alertat.





En aquest context, el representant d'Intelligència del Ministeri de Defensa ucraïnès, Vadym Skibitsky, ha reiterat aquest dilluns que Rússia està augmentat la presència militar al seu país, amb una acumulació de tropes i simulacres militars duts a terme per militars russos prop de la frontera. L'última vegada que les autoritats ucraïneses van observar aquests moviments va ser entre 2014 i 2015.





CESSAMENT DE L'ACTIVITAT MILITAR

Per la seva banda, el Ministeri de Relacions Exteriors a Kíev ha demanat a Rússia que cessi l'activitat militar i la de "retòrica militar i desinformació". També ha indicat que qualsevol solució a l'actual conflicte ha d'adherir-se als acords de pau signats en 2015 a Minsk.





Davant d'això, Rússia segueix negant ser una amenaça per a Ucraïna. El ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, afirmat: "Es pregunten què està fent Rússia a la frontera amb Ucraïna. La resposta és simple, vivim així, és el nostre país. Mentrestant, què estan fent els Estats Units amb els seus vaixells i militars organitzant constantment activitats de l'Otan a Ucraïna, a milers de quilòmetres del seu territori, segueix sense resposta", ha criticat en referència a l'enviament de vaixells al Mar Negre, segons ha recollit TASS.





"CAMPANYA DE DESINFORMACIÓ"

El secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken, va assenyalar recentment que l'Administració de Joe Biden ha deixat clar que "si Rússia actua de manera imprudent o agressiva, hi haurà costos, hi haurà conseqüències". Blinken, qui va dir que està en contacte amb aliats europeus sobre el desplegament de tropes de Rússia, viatja al costat del responsable de Defensa nord-americà, Lloyd Austin, a la seu de l'OTAN a Brusselles per abordar aquest tema, entre uns altres.





D'altra banda, els representants permanents de l'aliança es reuniran amb el ministre de Relacions Exteriors d'Ucraïna el dimarts, segons ha avançat el sotssecretari interí de l'Oficina d'Assumptes Europeus i Euroasiàtics del Departament d'Estat, Philip Reeker, en una roda de premsa.





"Seguim preocupats per les accions que Rússia ha pres per augmentar les tensions amb Ucraïna", ha reiterat Reeker. A més, ha acusat Rússia d'emprendre una campanya de desinformació "dissenyada descaradament per culpar en fals Ucraïna per les pròpies accions del Kremlin".





G-7

En el context de la tensió entre Ucraïna i Rússia, els ministres d'Afers exteriors del G-7 han expressat aquest dilluns la seva "profunda preocupació" per l'enviament de tropes russes a la frontera amb Ucraïna i a Crimea per considerar-lo "amenaçador" i demana el cessament d'aquestes "provocacions".





A la zona els conflictes s'han mantingut des de fa anys per les tensions entre Ucraïna i Rússia. En el cas de Crimea, Rússia es va annexionar aquest territori durant el conflicte de 2014 amb Ucraïna, abans que la població decidís la seva incorporació en un referèndum. La regió de Donbass viu des de fa anys un conflicte armat que enfronta a les tropes del Govern ucraïnès i als separatistes prorussos.





Els Acords de Minsk, subscrits al setembre de 2014 i al febrer de 2015, van establir les bases per a una solució política al conflicte, però no han suposat fins ara la fi de la violència. Les hostilitats han deixat fins avui almenys 13.000 morts, segons estimacions de l'ONU.