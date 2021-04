Els espanyols, menys preocupats per la pandèmia i amb més percepció que ha passat el pitjor

A Espanya està baixant la preocupació per la pandèmia i creix la percepció que ha passat el pitjor, segons els resultats de la cinquena ronda de l'estudi 'COSMO-Spain', impulsat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i coordinat per Institut de Salut Carlos III (ISCIII), en col·laboració amb la Universitat de Múrcia i la Universitat de Cadis.





Diverses persones a la terrassa d'un bar, a 11 d'abril de 2021, a Mallorca, Illes Balears (EP)















L'objectiu principal de l'estudi és ajudar a fer front a l'epidèmia aportant informació rellevant i actualitzada necessària per dissenyar estratègies de salut i campanyes de sensibilització basades en l'evidència. Per a això, porta avaluant des de maig de 2020 diferents aspectes sobre els coneixements, la percepció de risc, les pràctiques i la fatiga pandèmica de la població, i publica cada dos mesos els resultats de cada ronda de l'enquesta.





En aquesta cinquena ronda, la preocupació de les persones participants pel coronavirus i les seves conseqüències ha disminuït (al 52% els preocupa 'molt / moltíssim', davant el 67 per cent de la ronda anterior). La percepció que el virus es propaga 'ràpid' també és menor (69% enfront del 92% de la 4a ronda), a l'igual que el sentiment de depressió (44% enfront del 50% anterior), mentre que el sentiment de por es manté igual (41% de les persones enquestades).





D'altra banda, augmenta el percentatge de persones que creuen que el pitjor de la pandèmia ja ha passat (per primera vegada en totes les rondes supera el 50 per cent de les respostes), i disminueix la percepció que el pitjor està encara per venir (23%).





La percepció de gravetat de malaltia també baixa pel que fa a les rondes anteriors, atès que únicament el 35 per cent dels participants considera que la malaltia seria 'greu' o 'molt greu' en cas de contagiar-se. La percepció de probabilitat de contagi en general és la més baixa de totes les rondes, ja que només el 25 per cent dels enquestats creu que té moltes probabilitats de contagiar, un descens que també es veu en la percepció de probabilitat de contagi en situacions específiques.





Així mateix, segons els resultats obtinguts, l'anomenada autoeficàcia també creix i arriba a valors similars a la primera ronda, amb un 29 per cent de persones enquestades que creu que és fàcil evitar el contagi.





El grau de coneixements al voltant de la pandèmia es manté estable, amb percentatges de respostes correctes molt alts, tot i que amb molt lleugers descensos en algunes qüestions, com en les preguntes 'el coronavirus es transmet per l'aire', 'si sóc contacte estret he aïllar-me 'i' cal rentar-se les mans abans i després d'usar la màscara '.





Així mateix, el percentatge de persones enquestades que creu incorrectament que pot fer vida normal si són contacte estret puja lleument del 6 per cent de la 4a ronda al 8% d'aquesta ronda. També augmenta el nombre de persones que diu sentir-se ben informat sobre les proves de detecció del coronavirus, però baixen el nombre de persones que mostra un coneixement correcte sobre les proves i que s'han fet una PCR o proves d'antígens.





Pel que fa a l'alfabetització en salut, augmenta en aspectes com entendre què fer quan s'és un contacte estret; quan se sospita que es té coronavirus; en valoració de la necessitat d'acudir al metge; en comprensió de les restriccions, i en recerca i troballa d'informació sobre les vacunes. No obstant això, l'alfabetització en salut descendeix en conceptes com decidir si vacunar; comprendre els riscos i beneficis de vacunar-se, i en recerca i troballa d'informació general sobre el coronavirus.





DESCENS DE LES PERSONES QUE NO VEUEN ADEQUADES LES MESURES ADOPTADES

La proporció de persones que considera que les decisions que s'han pres a Espanya no han estat adequades descendeix (del 56% en la 4a ronda 4 al 45% en l'actual), mentre que augmenta el percentatge dels que consideren que les decisions adoptades han estat exagerades (d'un 8% passa a un 15%), arribant a xifres similars a la primera ronda (juliol de 2020). En relació a mesures específiques, el grau d'acord ha baixat per l'ús obligatori de màscara (encara que segueix sent la mesura que més acord genera), el toc de queda nocturn i la limitació del moviment entre províncies.





En aquesta cinquena ronda s'observa una lleugera baixada en la freqüència de compliment de totes les mesures preventives, excepte en l'ús de gel hidroalcohòlic (es manté) i en la ventilació d'espais tancats (augmenta lleugerament). Utilitzar mascaretes segueix sent la mesura més utilitzada; l'ús de mascaretes FFP2 augmenta (del 37 al 46%), mentre que disminueix l'ús de màscares quirúrgiques (del 44% al 35%).





D'altra banda, la freqüència de recerca d'informació segueix baixant de forma progressiva i només el 27 per cent de les persones enquestades indica que consulta diverses vegades al dia (a la ronda anterior el percentatge va ser del 38%). La confiança en les fonts d'informació baixa per a gairebé totes les fonts, mentre que la confiança en el Ministeri de Sanitat, les rodes de premsa oficials i les xarxes socials puja respecte a la ronda anterior.





Les institucions que generen més confiança continuen sent els professionals sanitaris, l'OMS i el Ministeri de Sanitat. La confiança en la comunitat científica es manté com la més alta, encara que mostra un lleuger descens enfront de la ronda anterior; la confiança en els mitjans de comunicació (premsa en particular) descendeix.





PERCEPCIÓ DE COMPLIMENT DE NORMATIVA

A més, l'estudi ha preguntat per primera vegada en aquesta cinquena ronda sobre la percepció en el compliment de les normes per part de la societat espanyola en general. En aquest sentit, el 60 per cent de les persones enquestades creu que la majoria de la població espanyola compleix les normatives, tot i que el 75 per cent creu que la majoria es treu la màscara en les reunions familiars, i el 63 per cent que la majoria es reuneix amb no convivents en llocs tancats.





Pel que fa a les vacunes, el 8 per cent dels enquestats assenyala que ja ha rebut alguna dosi. Entre els que no han rebut la vacuna, augmenta fins al 74 per cent les persones que diuen que es vacunarien. Els motius més esmentats per voler vacunar-se són protegir la seva pròpia salut i la dels altres.





Pel que fa a les reunions familiars i a l'oci, ha augmentat la proporció de persones que ha estat més de 15 minuts a l'interior d'un bar o restaurant. Entre els que han anat a bars / restaurants, el 81 per cent creu que es complien les recomanacions d'aforament i distància.





A més, la participació social en xarxes comunitàries ha baixat lleugerament respecte a la ronda anterior, mentre que ha crescut també lleument el percentatge (del 77% al 79%) de persones enquestades que indiquen que no han necessitat de suport comunitari per a necessitats de salut o socials a causa de la pandèmia.





Ara bé, la fatiga pandèmica augmenta lleugerament per a totes les afirmacions contingudes en l'estudi, amb el major augment en 'estic perdent les ganes de lluitar contra la COVID-19', mentre que les afirmacions més esmentades segueixen sent 'estic cansat dels debats sobre la COVID-19 'i' estic fart de sentir parlar sobre la pandèmia '.





Aquesta cinquena ronda, que es va realitzar just abans de Setmana Santa, va preguntar sobre les mesures preses en aquests dies festius: el 44 per cent les va percebre com 'adequades', i el 26 per cent com a 'res adequades'. Finalment, el 95 per cent va assenyalar que es quedaria a casa, i només un cinc per cent ha apuntat que tractaria de fer plans fora.