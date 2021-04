Sánchez anuncia inversions en 20 sectors principals i posa el focus en mobilitat i habitatge

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència contempla 20 inversions en sectors principals per als tres pròxims anys, amb el focus en mobilitat sostenible, habitatge, energia, modernització de l'administració pública i digitalització.





Pedro Sánchez (EP)









Així ho ha traslladat a la roda de premsa posterior a Consell de Ministres i a la celebració de la segona reunió de la Comissió Interministerial per a la Recuperació, Transformació i Resiliència a la qual han assistit tots els membres de l'Executiu.





En concret, el pla contempla 13.200 milions per abordar una estratègia de mobilitat sostenible; 6.820 milions per a la rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana; 4.315.000 per a la modernització de les administracions públiques, aturant la temporalitat que pateix; 4.060 milions en un pla de digitalització de les pimes; 4.000 milions per a avançar en el 5G; i 3.780 milions en política industrial i estratègia economia circular.





Així mateix, es destinaran 3.590 milions en un pla de competències nacionals en digitalització; 3.400 milions destinats al sector turístic de país; 3.380 milions per al desenvolupament de la ciència i innovació i 3.165.000 per a la integració d'energies renovables.





"El Pla de Recuperació és la major oportunitat per a Espanya des de la seva entrada a la UE", ha recalcat Sánchez assegurant que el país "no deixarà escapar l'oportunitat que es presenta amb els fons europeus, no només per abordar la urgència de la crisi, sinó també per dissenyar el model de futur de país per a la pròxima dècada".





El president del Govern va assenyalar que el Pla, articulat en quatre eixos, es compon de 212 mesures, de les quals 110 són inversions i 102, reformes, amb dos objectius fonamentals: impulsar la recuperació econòmica en el curt termini i reconvertir i transformar l'economia espanyola per fer-la més competitiva i sostenible.