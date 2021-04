Nou capítol en l'esdevenir judicial d'Abengoa

El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el denominat 'Abengoa II', Ismael Moreno, ha donat llum verda a l'operació de la UCO de la Guàrdia Civil que registra la seu de la multinacional aquest dimarts. Però la tumultuosa relació d'Abengoa amb l'Audiència Nacional ve de lluny i ha comptat amb capítols que han finalitzat bé per a la directiva de l'empresa, com la sentència absolutòria de 2018 pel cobrament d'indemnitzacions milionàries de la cúpula.





Edifici d'Abengoa (EP)





Aquesta resolució es va produir al gener de 2018, quan els magistrats de la Secció Quarta de la sala penal van absoldre a l'excúpula d'Abengoa per les indemnitzacions que van rebre el 2015 l'expresident Felipe Benjumea i el que va ser conseller delegat Manuel Sánchez Ortega de prop de 11,5 milions en el cas del primer i 4,5 milions en el del segon.





La Sala va assenyalar que es van adequar a la normativa legal i per tant no es va produir administració deslleial a la multinacional sevillana. A més van dir que no va quedar acreditat que els contractes mercantils de consellers executius de 23 de febrer d'aquest any fossin elaborats per afavorir "improcedentment" al que va ser president de la companyia des de 1991 ni al seu número 'dos', ja que venien imposats per reforma legal, d'acord amb el que els absolts van exposar durant la celebració de la vista oral.





La sentència va ser contrària llavors al criteri del Ministeri Públic, que va sol·licitar cinc anys de presó per Benjumea, quatre anys i tres mesos per el que va ser conseller delegat i quatre anys de presó als membres de la Comissió de Nomenaments i Remuneracions Mercedes Gràcia Deu, Alicia Velarde Valent i Antonio Fornielles Melero pel delicte d'administració deslleial.





Però paral·lelament a aquesta instrucció, l'Audiència Nacional va obrir un nou front contra Abengoa, i el magistrat Moreno va encausar de nou a Benjumea i Sánchez Ortega per delictes de falsedat comptable i estafa a 'Abengoa II'.





Aquesta nova via d'investigació per l'estafa a inversors d'Abengoa va rebre un impuls important en 2019 amb la personació en el procés de l'Advocacia de l'Estat en considerar que l'actuació dels responsables de la companyia va poder perjudicar interessos generals i públics.

Aquesta demanda per falsedat comptable i estafa d'inversors es va interposar al març de 2016 després que la instructora de la causa sobre indemnitzacions milionàries, la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, rebutgés ampliar la seva investigació a un possible delicte societari pel suposat falsejament dels comptes de la multinacional, a l'entendre que no hi havia connexitat entre els dos fets.





Així, es va presentar una segona querella per part de la Plataforma d'Afectats per presumptes delictes relatius al mercat i els consumidors i falsedat de comptes tant contra els membres de Consell d'Administració com contra Benjumea i Sánchez Ortega.





EL REGISTRE A SEVILLA

Ara, cinc anys després, la causa segueix 'viva', i prova d'això són els registres a la seu de Sevilla. Si bé la causa roman secreta, s'ha pogut conèixer per fonts fiscals que no s'espera que hi hagi detinguts i que qui està darrere de l'ordre d'entrada és el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 2, Ismael Moreno.





Abengoa es va declarar el passat mes de febrer en concurs voluntari de creditors a l'acumular un deute d'aproximadament 6.000 milions i no prosperar la seva última operació de reestructuració. A mitjans de març, la multinacional sevillana va sol·licitar a la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) el rescat per a la seva societat Abenewco 1, a la qual va traspassar els actius i les activitats més valuosos de la matriu, per un import de 249 milions d'euros , segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





En concret, l'empresa va presentar a la SEPI una sol·licitud de suport públic temporal amb càrrec al Fons de Suport a la Solvència d'Empreses Estratègiques, creat pel Govern per ajudar a companyies impactades per la crisi de la Covid-19 i dotat amb 10.000 milions d'euros.





La concessió de l'ajut resta pendent que la SEPI i els altres òrgans competents completin els seus procediments interns de due diligence, els quals es realitzaran de conformitat i en els terminis previstos a la normativa d'aplicació i fins a la resolució definitiva de la sol·licitud presentada.