El pacte entre Junts i ERC segueix encallat dos mesos després de les eleccions

Pere Aragonés en segon intent d'investidura fallit





Quan es compleixen dos mesos que es van celebrar els comicis catalans, les negociacions entre els diferents partits segueixen encallades. Si fa uns dies alguns auguraven una possible investidura per Sant Jordi, la veritat és que no serà possible. De fet, alguns ja vaticinen la primera setmana de maig com una possible data per a la investidura del nou president de la Generalitat.





Si inicialment semblava que el tàndem Junts i ERC era el més factible per formar govern, amb el pas del temps i després de diverses reunions, sembla que aquesta idea comença a diluir-se. El pacte entre les dues forces sobiranistes no progressa adequadament. De fet, les divergències entre els dos partits estan esgotant la paciència d'ERC, que vol que Pere Aragonès sigui investit president el més aviat possible.





ERC va cedir a tots els canvis proposats per Junts al Parlament, com ara el suport al Aurora Madaula com a substituta de la purga Jaume Alonso Cuevillas a la Mesa de la Cambra. Sense oblidar el suport a Laura Borràs com a presidenta de Parlament. No obstant això, totes aquestes mostres de "suport" no han servit per accelerar un pacte i investir Pere Aragonès president.





Segons fonts d'ERC el pacte s'està "allargant injustificadament". La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que no hi ha "cap escull insalvable" i, ha afegit referint-se a les negociacions amb Junts, que el mateix Aragonès estaria disposat a liderar les negociacions per tal de desbloquejar l'acord.





Per la seva part, la portaveu de Junts, Elsa Artadi, ha comunicat que cal polir força detalls de l'acord entre les dues formacions. Artadi ha afegit que són conscients de "la pressa i la voluntat de la ciutadania" de formar un Govern.





Els detalls que comentava la portaveu de Junts faria referència a les dues postures internes dins de Junts: els que estan a favor de quedar fora de la Generalitat i els que volen sí o sí una presència de Junts a la Generalitat. Aquests segons, liderats per Puigdemont, volen matisar i detallar l'encaix de el Consell per la República i dels diferents càrrecs de confiança en el nou executiu català.





La CUP no vol donar un pas enrere

Després de les diverses reunions entre ERC i Junts, la CUP veu perillar el pacte amb ERC, ja que la formació republicana podria cedir en alguns aspectes davant les pressions de Junts. Per això, la formació anticapitalista ha tornat a mantenir reunions amb ERC per acabar de perfilar detalls del seu pacte en els àmbits d'habitatge, salut, educació i medi ambient, entre d'altres. Per a les bases del partit, el primer acord amb ERC era insuficient en tots aquests àmbits.





Per la seva part, la militància de la formació anticapitalista pressiona per debatre la presència de la CUP al Govern. Tot i que la majoria es decanta per no formar part de l'executiu, hi ha qui no descarten formar part d'ell dos anys després per avaluar el compliment de les mesures del preacord de Govern.





Els "comuns" insisteixen amb un govern d'esquerres

Per la seva banda els "comuns", demanen la formació d'un govern d'esquerres per fer front a la crisi social i econòmica que està colpejant Catalunya. Per això, insten a Salvador Illa i a Pere Aragonès a dissenyar un possible pacte alternatiu.







No obstant això, aquest pacte és una utopia, ja que sembla impossible que succeeixi per les divergències polítiques entre ERC i PSC. Les dues forces volen que els seus respectius líders ocupen la presidència de la Generalitat.





Paral·lelament, Salvador Illa segueix lluitant per Presidència de la Generalitat, malgrat que no disposa dels suports suficients. No obstant això, segueix pressionant Borràs perquè el proposi com a candidat a la presidència en el pròxim debat d'investidura.





Els propers dies seran claus en aquesta cursa contrarellotge per aconseguir la presidència de la Generalitat. Una carrera plena d'obstacles, que podria acabar sense corredor arribant a la línea de meta, en altres paraules, podria acabar amb la repetició de les eleccions.