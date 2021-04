Ábalos emfatitza la importància de la intervenció pública per facilitar l'accés a l'habitatge

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha emfatitzat la importància de la intervenció pública en l'àmbit de l'habitatge per facilitar l'accés dels ciutadans a ella, més enllà de les polítiques destinades només a augmentar l'oferta de sòl.





El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos (EP)











Durant la seva intervenció en el fòrum 'Wake Up! Spain', organitzat per 'El Español ', el ministre ha defensat que l'aposta per un habitatge digne a tot el territori espanyol exigeix polítiques d'intervenció pública directa com diu que passa a la resta de països europeus.







"Apostem per un habitatge digne a tot el territori, cosa que exigeix de polítiques que vagin més enllà d'alliberar sòl. Sense infravalorar la importància d'augmentar l'oferta en les zones més tensionades, la intervenció pública directa és imprescindible, com es fa en tots els països europeus ", ha assenyalat.





En aquest sentit, ha posat en valor els 1.000 milions d'euros addicionals inclosos en els fons de recuperació i resiliència després del Covid-19 per combatre el dèficit crònic d'habitatge social a Espanya, apostant, a més, per la rehabilitació i regeneració urbana, que compta amb altres 7.000 milions d'euros.





Aquesta última partida representa prop del 10% de la contribució que fa al sector de la rehabilitació al PIB, destinada a "arribar eficaçment a la majoria de la població", de manera que es prioritzin les actuacions als barris amb més mancances.





Entre d'altres aspectes, Ábalos ha destacat el paper destacat en les polítiques de l'Executiu de l'agenda territorial i social de Govern, així com de la necessària transformació digital del conjunt de l'economia, que contribuirà a la recuperació econòmica.