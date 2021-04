Els comitès d'empresa de Nissan reclamen a la Generalitat "implicació al màxim nivell"

Els comitès d'empresa de Nissan han reclamat aquest dimecres "implicació al màxim nivell" a la Generalitat a la taula de negociació per a la reindustrialització de les plantes de l'empresa a Catalunya.





Nissan @ep





El representant dels comitès Miguel Ruiz ha lamentat que "encara no s'ha vist al conseller Tremosa" a la taula des que va substituir a Àngels Chacón al capdavant de la Conselleria d'Empresa i Coneixement al setembre i ha afegit que no veuen que hi hagi una implicació directa de la Generalitat.





Els comitès han assegurat que no està "conformes en com es desenvolupen les reunions per part de la Generalitat, tot i que han valorat el paper de la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya.





Aquestes declaracions s'han fet després de la trobada dels comitès amb representants d'ERC, entre els quals es trobava el coordinador nacional de la formació i vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès.





Aragonès s'ha compromès a convocar una reunió urgent entre el Govern i els comitès d'empresa, ha explicat Ruiz, per poder realitzar una trobada institucional que no sigui amb els partits polítics.





Els representants dels treballadors aprofitaran la reunió per traslladar "el desconcert i la preocupació" davant la falta d'avenços clars en els projectes.





Els comitès d'empresa han mostrat la seva preocupació davant el retard en la presentació de la carta d'intencions per part de projectes importants com la fàbrica de bateries i han recordat que la prioritat és "buscar un recanvi industrial a l'altura de Nissan".