Marcos Veiras ( Jupol): "Presentem la denúncia per la negativa de la Generalitat a posar-nos la vacuna"

Els sindicats de policia i guàrdies civils, Jupol i Jupil, fa setmanes que reclamen que els dos cossos estan sent exclosos de la vacunació a Catalunya. Ara han presentat una denúncia davant els tribunals amb proves que la Generalitat va decidir paralitzar la vacunació dels agents dels dos cossos.





Concentració a Barcelona de Jupol i Jucil (EP)







El tinent coronel responsable de vacunació a la zona de Catalunya va enviar el 25 de març un correu electrònic als agents en què els informava que paralitzaven la vacunació: "Es fa saber que el Departament de Salut de Catalunya, en relació amb el Pla de Vacunació de la Covid-19, l'anul·la fins a nova ordre amb motiu dels nous criteris establerts", deia.





Els sindicats Jupol i Jucil van adjuntar aquest document, juntament amb quatre més, en una denúncia remesa als tribunals el passat 4 d'abril. Les entitats van denunciar a la Generalitat per prevaricació administrativa i per anar contra les normes de prevenció de riscos laborals, i l'acusen de prendre una "decisió arbitrària i sense cap motivació d'anul·lar el pla de vacunació".





"Vam presentar la denúncia per la negativa de la Generalitat a posar-nos la vacuna", explica a Catalunya Press Marcos Veiras, secretari regional de Jupol a Catalunya. "S'han presentat diversos escrits sol·licitant que vacunessin als agents de Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, tal com es recollia en el protocol del Ministeri de Sanitat, però no se'ls ha donat cita i se'ls ha tret del procés de vacunació" .







La Generalitat va negar el 26 de març -un dia després que el tinent enviés el correu als agents- haver paralitzat la vacunació de tots dos cossos a Catalunya i va explicar que estaven prioritzant les dosis per a les persones d'entre 60 i 65 anys. "A través de la Guàrdia Civil es va comunicar per correu que quedava anul·lada la vacunació", confirma Veiras. "Ells ho neguen però nosaltres el tenim i consta en la denúncia".





Els sindicats també reclamen que, mentre ells no reben les dosis necessàries, la vacunació de Mossos d'Esquadra i els Policies locals està en una fase molt més avançada. Aproximadament el 80% dels Mossos ja estan vacunats, mentre que tan sols un 4% de policies nacionals i guàrdies civils que treballen a Catalunya ha rebut alguna dosi. De fet, entre els 3.500 guàrdies civils a la comunitat autònoma, només hi ha 200 immunitzats. Per al cos de la Policia Nacional, la xifra es redueix a un centenar de immunitzats d'entre els 3.300 agents.





També critiquen que, tot i escriure a la Delegació de Govern a Catalunya, a la Comissió Interterritorial de Salut, al Defensor el Poble i al Ministeri de Sanitat exposant aquesta situació, "només s'ha obtingut el silenci per resposta". "Seguim igual, de moment no tenim cap tipus de resposta per part de la Generalitat ni tampoc per part del ministeri ni de cap organisme", explica Veiras.





"Desconeixem els motius de la Generalitat per posar en perill la salut dels agents i no considerar-los com a serveis essencials", diuen els dos sindicats en un comunicat conjunt.





Tenint en compte que de moment no han obtingut cap resposta, Jupol i Jupil es plantegen alternatives per reclamar la vacunació. Veiras assegura que estan a l'espera de veure com prospera la denúncia. "Si en dates immediates no tenim una resposta per part del jutjat o de la Generalitat, que per iniciativa pròpia decideixi començar la vacunació, donarem un passet més judicialment i demanarem mesures cautelaríssimes", diu el secretari regional de Jupol a Catalunya. "És el següent pas que farem si el procés s'allarga més. Si presentem cautelaríssimes, en un termini de 48 hores el jutjat ha de pronunciar-se. Si les accepta, obligaria la Generalitat a vacunar-nos".





Jupol i Jupil no són els únics que han denunciat aquesta situació. Altres sindicats han interposat denúncies davant els tribunals catalans per la falta de vacunació. El Sindicat Unificat de Policia (SUP) i la Unió Federal de Policia (UFP) van demanar la intervenció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja que creuen que la situació és insostenible.





A més, el SUP va exigir a la surt del Contenciós Administratiu del TSJC mesures cautelars per reprendre la vacunació del cos de Policia Nacional a Catalunya. Per la seva banda, la UFP va interposar una denúncia contra la consellera de Sanitat, Alba Vergès, per un presumpte delicte contra la seguretat i la higiene en el treball i per no complir amb l'"establert en el pla de vacunació".