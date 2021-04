El congrés posa en quarantena el Pla de Reconstrucció de Sánchez

Pedro Sánchez presentant el Pla de Reconstrucció al Congrés





Després de la presentació del Pla de Recuperació al Congrés les crítiques no han trigat en arribar. El pla dissenyat per l'executiu de Sánchez, no ha estat ben rebut pels grups parlamentaris. Fins i tot, els partits que solen donar suport al Govern de Sánchez l'han criticat amb duresa. Són molts els partits que han qualificat aquest pla de propagandístic i l'han posat en quarantena per la falta d'informació i de consens.

El més criticat de el pla, és la negació de l'executiu de Sánchez a allargar l'estat d'alarma que es va iniciar el 14 de març de l'any passat. La majoria de forces polítiques creuen que aquest mecanisme és de gran importància per poder garantir l'establiment i el compliment de les restriccions per pal·liar els efectes de la Covid-19. No obstant això, el PSOE descarta la prolongació de l'estat d'alarma, tot i que ha afirmat que certes restriccions es podrien mantenir si els experts sanitaris ho consideressin.

El PP ha considerat que el fet de no voler perllongar l'estat d'alarma és un acte de contracampanya contra Isabel Ayuso (PP Madrid). Ja que aquesta, ha basat tota la seva precampanya a enaltir les llibertats i criticar les restriccions imposades pel govern central. El to optimista i de recuperació en què Sánchez ha trasllat el seu pla de recuperació també ha estat objecte de crítica pel PP. Pablo Casado (PP) ha destacat "la xuleria" de Sánchez en presentar el pla i l'acusa de dissenyar un pla "ple de mentides".

El clima al Congrés s'ha anat tensionant a mesura que el ple anava avançant. El Pla de Recuperació no ha agradat a les forces polítiques i aquest ha anat rebent cops a tort i a dret. La majoria de representants han trobat més contres que pros en el pla.

Un pla sense precedents

La de dimecres passat, va ser la primera vegada que Sánchez presentava el pla davant els representants de la cambra. El president ha assegurat que aquest pla és una de les fites més importants per a Espanya des de l'entrada a la Unió Europea, ja que aquest distribuirà 140.000 milions d'euros procedents de les arques europees.

No obstant això, el pla de 200 folis no va ser enviat als representants de la càmera, ni tan sols als que van donar suport als pressupostos de 2021. Aquest fet, ha generat un escepticisme general en tots els representants. La manca de consens no ha estat ben rebuda: "No és bona manera de buscar acords; escolti, dialogui i consensuï ", ha retret Joan Baldoví (Compromís) al president. "El problema no és només que vingui poc, és el que fa quan ve, que és propaganda i la propaganda plena el compte corrent dels assessors, no dels espanyols", li ha dit Inés Acostades (Ciutadans).

140.000 milions però amb condicions

El president tampoc ha volgut fer especial èmfasi en els condicionants que imposa la UE per atorgar els 140.000 milions: reforma laboral, retallades de les pensions i política fiscal, entre d'altres. Sánchez s'ha volgut mantenir optimista davant l'arribada dels fons i de les vacunes. Pel president, estem davant l'inici de la fi de la pandèmia. Malgrat això, Sánchez insisteix que no ens hem de relaxar i hem de mantenir-nos en alerta ja que "el virus segueix aquí".

Per als principals grups de l'oposició, aquesta declaració ha estat contradictòria. Ja que per a ells el fet de no voler perllongar l'estat d'alarma és una forma de baixar la guàrdia, ja que treu totes les armes a les CCAA per poder aprovar restriccions com el toc de queda o els tancaments perimetrals. Només una reforma legal podria permetre que les CCAA seguissin mantenint les restriccions després de l'estat d'alarma, però aquesta reforma no entra en els plans de Pedro Sánchez. Pel president "L'alternativa a l'estat d'alarma és la vacuna".

Per la seva banda, Casado ha criticat durament que no s'hagi creat una llei en contra la pandèmia, com es va prometre fa gairebé un any. Paral·lelament, també ha lamentat que no s'hagi consultat a l'oposició en el disseny de el Pla de Recuperació. Les crítiques també han arribat per part dels partits d'esquerra. Íñigo Errejón (Más País) ha reconegut les dificultats del Govern per fer front a la pandèmia, i ha parlat de "desordre institucional" per la indefinició de mesures de restricció.

El Pla de Reconstrucció proposat per Sánchez no ha deixat ningú indiferent. Les crítiques per la falta de consens i la caiguda de el toc de queda s'han convertit en una constant durant tota la sessió plenària. Una sessió molt més tensa que les anteriors, marcada pel clima preelectoral a Madrid. Els propers dies seran claus per veure com es desenvolupa el "històric pla" que de moment ha generat més dubtes que alegries.