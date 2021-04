Budó demana a Sánchez que no faci servir la pròrroga o no de l'estat d'alarma amb fins "electorals"

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat en funcions, Meritxell Budó, ha demanat aquest dimarts al president de Govern, Pedro Sánchez, que no utilitzi la decisió de prorrogar o no l'estat d'alarma després del 9 de maig amb fins "electorals" davant la convocatòria de comicis a Madrid el 4 de maig.





"Demanem que no s'utilitzi electoralment la pandèmia perquè vénen eleccions el 4 de maig a Madrid. I que aquesta decisió de prorrogar o no l'estat d'alarma es prengui en funció de com evolucionin les dades", ha reclamat en roda de premsa telemàtica posterior a al Consell Executiu.





En la seva opinió, la decisió s'ha de basar en l'evolució que tinguin les dades epidemiològiques i després d'analitzar "en quin moment de la quarta onada" de la pandèmia s'està.





També ha lamentat que, des de l'aplicació de l'estat d'alarma, no s'hagin desenvolupat els mecanismes legals necessaris per poder afrontar "la gestió d'una pandèmia de manera descentralitzada, amb les competències de cada comunitat".





"Havia estat un compromís de Sánchez i, en cap cas, s'ha abordat", ha lamentat Budó, que ha hagut d'acabar poc després de començar la roda de premsa per problemes tècnics, tot i que després s'ha reprès.





Per Budó, l'anunci de Sánchez va ser "prematur perquè, a principis d'abril no es pot saber com es estarà el 9 de maig" ni tampoc les mesures que s'hauran d'aplicar i si l'estat d'alarma serà necessari per seguir gestionant les mesures que haurien d'aplicar.





Després d'insistir que els hagués agradat disposar de tots els instruments i competències per gestionar la pandèmia des de Catalunya, ha retret que la Generalitat hagi d'acudir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè els autoritzi a aplicar determinades mesures, a risc que els jutges decideixin oposar-se "sota criteris que no són de les autoritats sanitàries".





TOC DE QUEDA NOCTURN

També ha advertit que, en cas que no hi hagi estat d'alarma, la Generalitat no té competències per decretar el toc de queda nocturn, de manera que no es podria aplicar si es revoca després del 9 de maig.





"No hi hauria mecanismes legals per seguir aplicant el toc de queda nocturn. El toc de queda nocturn és limitació de llibertat individual important. No es pot decretar alegrement, hi ha d'haver una raó de pes per decretar una mesura d'aquesta magnitud", ha sostingut.





VACUNES

En ser preguntada per si es plantegen comprar vacunes des de la Generalitat, Budó ha explicat que els governs autonòmics no poden anar a buscar ni comprar lliurement vacunes: "Tant de bo tinguéssim aquestes competències, perquè significaria que som un estat".





"L'Estat és qui té les competències en la compra i distribució de vacunes, i el que volem és poder disposar del màxim nombre de vacunes possibles perquè no pari aquesta campanya de vacunació", ha tancat.