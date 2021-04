Calviño creu que els fons europeus arribaran a partir de juny

La vicepresidenta segona i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, preveu que la Comissió Europea doni el vistiplau a el Pla de Recuperació de Govern espanyol en el mes de juny, de manera que el prefinançament i el primer pagament del total dels 140.000 milions d'euros assignats a Espanya començaran a arribar a partir d'aquest mes, en tot cas en el segon semestre del l'exercici.





Nadia Calviño (EP)





Calviño, en declaracions a la cadena SER, ha lloat la presentació "il·lusionant i positiva" del Pla de Recuperació que va realitzar ahir al Congrés el president de Govern, Pedro Sánchez, i ha criticat que, davant d'això, l'oposició es dediqués a proferir "crits i insults".





"Va ser desazonador, en particular l'actitud del PP", ha reconegut la vicepresidenta, que ha contraposat el comportament del principal grup de l'oposició amb l'actitud responsable i constructiva que van mostrar aquest mateix dia, a la tarda, els agents socials en la reunió amb el Govern per conèixer amb més detall el Pla de Recuperació.





En la seva opinió, que va passar ahir demostra que "els agents socials estan molt més enganxats a la realitat de la ciutadania que els grups polítics".





Calviño ha afirmat que el PP no col·labora o fa propostes "que no tenen sentit", com la que una comissió independent sigui la que elabori el Pla de Recuperació. "Tota l'estona són propostes buides o impossibles (...) No s'ha mostrat obert a treballar en favor del que Espanya necessita", ha opinat la vicepresidenta.





En tot cas, ha afirmat que "no llença la tovallola" amb el PP i espera que, en les reunions que va mantenir en els propers dies amb els partits polítics per explicar-los el Pla de Recuperació, pugui convèncer el PP perquè canviï la seva actitud.





"A EUROPA ENS MIREN MENYS DEL QUE CREIEM"

Respecte a quina opinió pot tenir Brussel·les de l'oposició a Espanya després del debat d'ahir al Congrés sobre el Pla de Recuperació, la vicepresidenta ha estat molt clara i ha afirmat que, des de la perspectiva de la Comissió Europea, el que importa és el Govern del país i no l'oposició.





"A Europa ens miren menys del que creiem", ha afegit la vicepresidenta, que ha assegurat que Brussel·les valora l'esforç de Govern en el Pla de Recuperació i la coherència amb la qual s'està realitzant. En aquest punt, ha confiat que el PP, el pes en el Partit Popular Europeu és "important", no es dediqui a "soscavar" aquesta imatge.





Calviño ha apuntat que encara s'estan ultimant "serrells, costos i calendaris" del Pla de Recuperació, el que es farà en els pròxims dies per poder enviar-lo a Brussel·les abans de la data límit, el proper 30 d'abril.





A partir d'aquí, la vicepresidenta espera que la Comissió doni llum verda el Pla de Govern al mes de juny i que comencin a rebre els primers fons a partir d'aquesta data, tot i que ha recordat que l'arribada o no dels mateixos tampoc ha "frenat" a Govern, ja que es va consignar diners en els Pressupostos (27.000 milions) i hi ha també les emissions de deute per anar posant en marxa el Pla.





De fet, ja s'han anat produint manifestacions d'interès per posar a rodar alguns dels projectes de Pla i, en aquest sentit, ha avançat que el seu Ministeri llançarà en els pròxims dies una manifestació d'interès sobre la digitalització de les pimes.