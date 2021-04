Els fumadors són més susceptibles a contraure la Covid-19, segons experts

Experts reunits en el II Congrés Nacional Covid-19, organitzat en aquesta segona edició per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), han avisat que els fumadors són més susceptibles a contraure la Covid-19.





En concret, el pneumòleg de l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid, José Ignacio de Granda Orive, ha assenyalat suggereix que tant fumar com vapejar pot incrementar l'expressió de ACE2 i també pot ser un factor de risc afegit per a contraure infeccions, tant víriques com bacterianes , com la tuberculosi.





A més, assevera, el tabaquisme actual o previ és un factor de risc per a una pitjor evolució, una evolució més severa de la infecció per Covid-19, i un Covid-19 més simptomàtic. En aquest sentit, el coordinador de Grup de Tabaquisme de Semergen de Madrid, Raúl De Simón Gutiérrez, ha dit que fumar representa el risc afegit de tenir un desenllaç advers per Covid-19.





No obstant això, De Simón considera que la situació actual pot representar una oportunitat per intervenir en els pacients fumadors, ja que com va comentar, l'actual és un "moment ideal" per al seu abordatge aprofitant la major conscienciació i preocupació de la població davant el risc de emmalaltir per Covid-19.





A més, per aquest especialista l'ús de les noves tecnologies, com la missatgeria mòbil o els recursos web són eines idònies per donar suport als fumadors, sense oblidar que és fonamental l'abordatge multicomponent, amb ajuda psicològica i farmacològica.





Al tancament de la sessió, la coordinadora del Grup de Tabaquisme de Neumomadrid, Pau Vaquero Lozano, ha subratllat subratlla la importància de les activitats que han de realitzar les unitats de tabaquisme (UT) tant en el camp docent, com el de la investigació, el representatiu i l'assistencial.





"L'activitat assistencial comprèn la prestació d'assistència sanitària per ajudar a deixar de fumar i s'ha de fer a aquells fumadors que hagin estat remesos complint els criteris de derivació establerts. En aquest nivell, l'assistència pot ser proporcionada en tres tipus de format: individual, grupal i telefònica ", ha detallat.





Finalment, la infermera ha insistit que les proves per als fumadors com l'espirometria i la cooximetria han de fer-se només si es disposen dels equips de protecció individual necessaris i d'acord amb les recomanacions de la SEPAR.