Esperanza Aguirre creu que Díaz Ayuso podria governar amb Vox

L'expresidenta de Madrid Esperanza Aguirre ha afirmat que no veu "inconvenient" que el PP pugui governar en aquesta comunitat amb Vox, un partit "perfectament constitucional. Així mateix, ha esperat que" potser ", després d'una victòria de Díaz Ayuso a Madrid i el "lamentable resultat" a les catalanes després del "anomenat gir a centre", "tot el PP va a prendre una mica la línia" de l'actual presidenta madrilenya.





Esperanza Aguirre (EP)













En una entrevista a Ràdio Euskadi, ha confiat que la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso en les eleccions del proper 4 de maig "guanyi i governi" perquè és "bo per a Madrid i per a Espanya". En aquest sentit, ha destacat que l'actual presidenta madrilenya ha aconseguit "aixecar la il·lusió" dels ciutadans perquè ha aconseguit "compaginar" salut i economia.





Així mateix, ha afirmat que no veu "inconvenient" a governar amb Vox, un partit que és "perfectament constitucional", tot i que no sap si la formació de Santiago Abascal "voldrà entrar" a l'Executiu. Segons ha indicat, "el centre és la Constitució, l'estat de dret, la separació de poders, la monarquia constitucional, la democràcia" i no "ser bolivarià, independentista o bilduetarra".





Aguirre ha defensat que Díaz Ayuso està sent "una magnífica presidenta de Madrid" en els moments "més difícils" i no creu que estigui pensant a "ocupar el lloc de Pablo Casado" a el front del Partit Popular.





Segons ha indicat, Casado "seguirà sent el president del PP" i "potser", després d'una victòria de Díaz Ayuso a Madrid i el "lamentable resultat" a les catalanes després del "anomenat gir a centre", "tot el PP va a prendre una mica la línia "de l'actual presidenta madrilenya.





D'altra banda, ha esperat que "tant de bo compleixi la seva paraula" el president de Govern, Pedro Sánchez, i acabi el dia 9 de maig l'estat d'alarma. No obstant, ha considerat que Sánchez està esperant que "s'ho demanin les autonomies" per dir que "no té més remei" que prolongar-lo.