El Barça regna a la Cartuja i alça la Copa del Rei

Els gols es van fer esperar, però van arribar quatre en tan sols 12 minuts de la segona meitat per donar-li la victòria a un FC Barcelona que va ser molt millor que l'Athletic durant tot el partit d'aquesta final de Copa. Ràpid, competitiu, intens, una mica agressiu i amb fam de títol. Així va sortir l'equip blaugrana a la pista de joc, a més de amb dues novetats a l'onze titular: Griezmann i Piqué.





Un Piqué que va demostrar al llarg de la trobada que mereix recuperar la seva plaça com a titular, ja que es va coronar com a líder de la defensa culer. Però no va ser l'únic home que va brillar en aquesta final de Copa, perquè tots els jugadors del Barça van sortir des del principi a guanyar.





No van trigar a arribar les ocasions de gol, algunes posant en veritable perill la porteria d'Unai Simón. Només començar el partit, De Jong va enviar un xut al pal després d'una assistència de Leo Messi. Un Leo Messi que va estar tan actiu com en els seus millors partits i va participar en totes i cadascuna de les jugades que van acabar en gol.





Durant els primers 45 minuts als pupils de Koeman els va costar veure porta, no acabaven de trobar la tecla per avançar-se al marcador. O la sort no estava del seu costat, perquè no es pot dir que no ho van intentar. Proposaven, intentaven pujar per les bandes, sobretot per la de Dest. Però no aconseguien concretar.





L'Athletic, per la seva banda, va aguantar com va poder a un Barça massa insistent. Les seves ocasions de perill van ser escasses, destacant una acció a pilota aturada que va acabar rematant Íñigo Martínez però que va marxar pel costat de la porteria de Ter Stegen.





EL BARÇA AIXAFA L'ATHLETIC CLUB





Però en la segona meitat ja no van poder fer res per evitar el que estava clar que arribaria: els gols d'un FC Barcelona que en res s'assemblava al d'altres partits d'aquesta mateixa competició, en els quals fins en tres ocasions van haver de superar a seus rivals en la pròrroga.





Aquest Barça era un més fort, un guanyador. I així ho van demostrar amb el 0-4 que van fer pujar al marcador en tan sols 12 minuts. I van poder ser 5, encara que l'últim el van anul·lar després de revisar el VAR. Griezmann, De Jong i Messi per partida doble van ser els encarregats d'anotar aquests quatre gols que van suposar el triomf. Encara que van ser més els qui es van unir a la festa i ho van intentar.





Pedri va treure un xut ras des de fora de l'àrea que va salvar Unai Simón. I Busquets també ho va intentar, encara que de nou es va trobar amb la mà del porter del conjunt bilbaí. Després d'això Simón ja no va poder evitar la golejada. Una que per Messi va ser més dolça si és possible perquè es va convertir en el quart màxim golejador de la competició després de superar a Edmundo Suárez.





El FC Barcelona va aconseguir així aixafar un Athletic de Bilbao que des d'un inici va patir per mantenir el marcador a zero. El Barça va ser clarament superior i va aixecar de forma justa el seu 31è trofeu de Copa d'Rei.