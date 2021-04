Colòmbia prohibeix per decret l'ús d'amiant

El Govern colombià ha prohibit per decret la importació, exportació, producció, comercialització o distribució de qualsevol varietat d'amiant i de productes elaborats amb aquest material i preveu sancions econòmiques per als qui ho incompleixin.





Amiant (EP)





"Amb el Ministeri de Comerç expedim el Decret 402, que desenvolupa la Llei 1968 del 2019, i en el qual s'estableixen disposicions relacionades amb prohibició d'importació i exportació d'amiant, per protegir la vida i salut de treballadors i els colombians en general", ha publicat el president colombià, Iván Duque, a Twitter.





Duque ha destacat que la Llei 1968 és coneguda com la llei Ana Cecilia Niño, "en homenatge a aquesta lluitadora contra l'ús de l'amiant". "Des de l'1 de gener del 2021 no es poden installar ni fer servir, tot i que s'hagin importat abans de la vigència", ha advertit.





El grup ecologista Greenpeace Colòmbia recorda que l'amiant "actua lentament i en silenci". "Les seves fibres ingressen al nostre sistema respiratori sense que ens adonem. Poden romandre 20 o 30 anys als pulmons fins que comencen a donar senyals. Amb el temps, si s'acumulen, causen cicatrització i inflamació, perjudiquen la respiració i provoquen greus malalties com el càncer", expliquen.





Més de 100.000 persones moren cada any arreu del món per problemes de salut relacionats amb l'amiant. Per aquesta raó està prohibit a 60 països, inclosos l'Argentina, Xile, l'Uruguai, el Brasil, o la Unió Europea, on n'està prohibit l'ús des del 2005.