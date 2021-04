Un informe conclou que Pompeo va fer servir recursos públics per a assumptes personals

Un informe de l'inspector general del Departament d'Estat nord-americà publicat ha conclòs que l'anterior secretari d'Estat del país, Mike Pompeo, i la seva dona, Susan Pompeo, van fer servir repetidament els recursos i el personal del Departament d'Estat per a assumptes personals que violen les normes ètiques del departament.





Mike Pompeo (EP)





L'informe ha detallat més de 100 casos de mala conducta que "no tenien connexions aparents amb els assumptes oficials del Departament" com que el personal d'aquest Departament "recollís articles personals, planifiqués esdeveniments no relacionats amb la missió del Departament i dugués a terme tasques com la cura de mascotes i l'enviament de targetes de Nadal personals", segons es llegeix en l'informe.





També, s'assenyala que el seu fill va aconseguir una tarifa molt reduïda en un hotel durant un viatge personal en considerar-se una estada oficial.





L'informe, que ha publicat aquest divendres Politico, va obtenir la resposta de Pompeo qualificant-lo com "un altre intent de calumniar" del Govern de Joe Biden l'ex-secretari i la seva dona.





"Tot nord-americà hauria de témer que el seu Govern pugui traficar amb mentides i enganys per desprestigiar-lo i arruïnar la seva reputació per no estar d'acord amb les seves posicions polítiques", ha dit Pompeo, segons recull l'agència Bloomberg. "Susan Pompeo va servir als Estats Units i als diplomàtics nord-americans i a les seves famílies amb dignitat", ha afegit.





Així mateix, Pompeo ha considerat que les dades de l'informe són errònies. "L'informe està ple d'errors i actes fora de context (...) que s'han tergiversat per convertir-los en mentides destinades a tacar la nostra bona feina per al poble dels Estats Units", ha reblat.