Els esportistes es van adaptar més ràpid al confinament

El Grup de Recerca en Psicologia i Esport de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) ha evidenciat, en un estudi longitudinal publicat a la revista 'Frontiers in Psychology', que els esportistes van demostrar una ràpida adaptació psicològica durant el confinament pel coronavirus.





Una persona fent esport (EP)





"Aquesta recerca ens va permetre observar com l'adaptació psicològica va ser més acusada quan l'esportista va practicar el seu esport amb altres. També trobem diferències en el fet que l'esport es practiqués a l'aire lliure o en interiors, i una interacció entre els dos factors", ha dit el professor de la UAM i primer signant de la investigació, Víctor J. Ros.





L'estudi es va dur a terme durant set setmanes, coincidint amb els moments més durs del confinament i amb els dies en què una bona part de les mesures havien estat relaxades. Van participar de forma voluntària 274 practicants de diferents esports, els quals van ser convidats setmanalment a completar el formulari GHQ-28, un instrument freqüentment utilitzat per identificar simptomatologia somàtica, d'ansietat, de disfunció social i depressiva en població no institucionalitzada.





A més, els investigadors van recopilar informació sobre l'esport practicat, nombre d'hores i sessions a la setmana que es solia dur a terme, manera habitual de practicar, activitat física que s'estava duent a terme en aquest moment i dades sociodemogràfiques.





"És ben conegut el circuit de connexió entre la pràctica d'activitat física, el benestar i la salut. En general, les persones que practiquen regularment activitat física mostren menors símptomes d'ansietat, estrès i depressió. Fins i tot s'ha arribat a dir que l'activitat física és el més barat, accessible i eficaç antidepressiu que es pot receptar, per no parlar dels seus efectes preventius ", ha dit l'expert.





El treball, prossegueix, ha posat de manifest de nou això, alhora que ha assenyalat que els éssers humans tenen una alta capacitat d'adaptació a les circumstàncies adverses. "No obstant això, aquesta capacitat varia àmpliament d'un individu a un altre. Identificar el que fa que algunes persones siguin més proclius a adaptar-se a les condicions negatives pot proporcionar informació molt valuosa per millorar la capacitat de les persones per fer front a les adversitats i reduir així el patiment ", ha postil·lat.





Els estudis sobre els efectes en la salut mental de poblacions confinades tenen una llarga tradició en psicologia. Molts s'han centrat en les conseqüències negatives, des de l'aïllament aplicat a presos a l'aïllament que s'enfronten els exploradors polars.





No obstant això, fins ara, l'estudi de l'adaptació psicològica a aquestes condicions extremes o anòmales que suposen importants restriccions ha rebut menys atenció. "L'aprofundiment en els mecanismes anomenats de resiliència pot donar indicacions sobre com abordar l'entrenament de col·lectius com astronautes, i fins i tot de la població general, per afrontar situacions vitals estressant s", ha tancat Ros.