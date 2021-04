El pla de recuperació que el Govern central negocia amb Brussel·les preveu introduir peatges a les autovies

El Govern central ha inclòs en el pla de recuperació que remetrà a Brussel·les abans del pròxim 30 d'abril la possibilitat d'introduir peatges a la xarxa d'autovies, amb l'objectiu de garantir els fons necessaris per a la conservació de la xarxa de carreteres.





Autovia A-2





Al tancament del 2019, el dèficit en aquesta partida ascendia a 7.500 milions d'euros, ja que l'aixecament dels peatges ha fet gratuïts diversos trams de les principals vies de país, el que suposa una minva d'ingressos i menys fons per a escometre obres a les carreteres.





Entre les mesures que l'Executiu de Pedro Sánchez ha promès a Brussel·les en el marc de la recepció de 140.000 milions d'euros dels fons europeus es troba la revisió del finançament de les autovies per establir un sistema d'ingressos.





"Es revisarà el finançament de les vies d'alta capacitat i s'establirà un sistema d'ingressos que garanteixi els fons necessaris per a la conservació de la xarxa viària estatal", assenyala en un dels seus punts el denominat Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.





En aquest sentit, Espanya es troba a la cua dels grans països europeus per inversió en carreteres, amb només 22.489 euros per quilòmetre, segons dades de l'Associació d'Empreses de Conservació i Explotació d'Infraestructures (ACEX), que situa Itàlia, França i Alemanya per sobre dels 41.000 euros.





El text que el Govern remetrà a la Comissió Europea torna a referir-se més endavant al seu pla: "Cal desenvolupar un sistema de pagament per ús de la xarxa de vies d'alta capacitat que permeti cobrir els costos de manteniment i integrar les externalitats negatives del transport per carretera com succeeix a la resta d'infraestructures ".





DIFERENTS PROPOSTES





En diverses ocasions, el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ja ha obert la porta a aquesta possibilitat, tot i que descartant el pagament per part dels ciutadans que necessitin transitar per elles per motius de treball o qualsevol altre tipus de necessitat.

Per contra, sí que podria introduir-se un sistema que permeti ingressar diners a les arques públiques a través del pagament per part de les activitats econòmiques que es beneficien de la infraestructura pública, és a dir, d'empreses les quals la seva circulació per les autovies les fa ser més competitius en la seva activitat.





No obstant això, el Govern ja ha insistit en diverses ocasions que qualsevol canvi en aquest sentit haurà de comptar amb el consens econòmic, polític i social suficient. De moment, els partits no han deixat clares les seves posicions, a causa del dèficit real en què incorre la gratuïtat de les carreteres, més enllà de certs missatges puntuals amb fins electorals.





Segons la patronal de la construcció Seopan, la introducció de peatges a la xarxa de 14.130 quilòmetres d'autovies actualment lliures de pagament a Espanya generaria uns ingressos de 12.649.000 d'euros anuals per tarifació.





Així mateix, només Hisenda ingressaria 4.700 milions d'euros per IVA, Impost de Societats i IBI cada any, mentre que el conjunt de les administracions públiques obtindrien un pagament inicial de 5.614.000 d'euros i un anual de 4.827.000 d'euros durant un període de 25 anys, així com un estalvi de 850 milions en conservació.





Segons els seus càlculs, el dèficit anual generat per la reversió de les autopistes, que ja suma 1.907 quilòmetres revertits a l'Estat entre 2019 i 2021, arriba gairebé 1.000 milions d'euros, a causa de la pèrdua de recaptació fiscal i a l'augment de la despesa de conservació.