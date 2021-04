Les Casetes de la Platja del Garraf, camí de ser declarades Bé Cultural d’Interès Nacional

Les Casetes de la Platja del Garraf continuen el seu camí per ser declarades Bé Cultural d’Interès Nacional, concretament dins de la categoria de Conjunt Històric. Aquesta figura jurídica ha de servir per delimitar el seu entorn de protecció, un cop s’hagin superat els processos administratius previs a aquesta declaració. Actualment, l’expedient es troba en fase d’exposició pública (consultable als Serveis Territorials del Departament de Cultura, a la Plaça de Salvador Seguí, 1-9, a Barcelona), per tal de poder presentar les allegacions que es considerin oportunes.

Amb la declaració de Les Casetes de la platja de Garraf com a Bé Cultural d’Interès Nacional, l’Ajuntament de Sitges vol assegurar la pervivència i el manteniment d’aquests elements arquitectònics històrics del poble de Garraf. Amb tot, el Ple de l’Ajuntament de Sitges ja va atorgar a aquest espai la distinció de Bé Cultural d’Interès Local. A més, l’any 2001, l’Ajuntament va concedir a l’Associació de veïns de les Casetes de Garraf la distinció del Premi Especial dins la Nit de Premis Sitges.





Les casetes de la platja del Garraf (Aj. Sitges)





Ara, tant l’Ajuntament com la propietat de les Casetes busquen un reconeixement encara superior, a través de la Generalitat. Com explica el regidor d’Urbanisme de Sitges, Eduard Terrado, “ser Bé Cultural d’Interès nacional significa assolir el màxim grau de protecció d’un element arquitectònic que considerem que ha de perdurar en el temps, en un espai molt significatiu, com és la platja del poble de Garraf”.





Aquest espai de les casetes del Garraf té el seu origen l’any 1923, quan alguns dels treballadors del ferrocarril creen les primeres estructures per allotjar-s’hi. Posteriorment, estiuejants hi construeixen unes primeres cabanes. L’any 1931 es construeix la primera cabana sobre pilars i amb permís de la Marina. Després, se’n van construint d’altres i l’any 1946 el Ministeri d’Obres Públiques passa a ser el propietari de les casetes i a fer-ne les concessions.