Arrimadas està disposada a trobar un 'pla B' a l'estat d'alarma si Sánchez el presenta

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, s'ha mostrat aquest dimarts disposada a consensuar una alternativa a l'estat d'alarma derivat del coronavirus, que conclou el proper 9 de maig, però ha insistit que és el Govern el que ha de prendre la iniciativa i presentar un.





Inés Acostades (EP)













D'aquesta manera ha respost Acostades, en roda de premsa al Congrés, quan se li ha preguntat si, a l'igual que els socis parlamentaris de l'Executiu, Cs no descarta donar suport a la tramitació de la proposició de llei del PP que inclou un 'pla b' a l'estat d'alarma.





La líder del partit taronja ha defensat que qui ha de posar un pla sobre de la taula és el Govern, sense aclarir el dubte de què farà Ciutadans quan la iniciativa del PP es debati i voti al Congrés. D'entrada, no hi ha previsió que la proposició es discuteixi del dia 9.





"Estem esperant que el Govern digui què farà a partir del 9 de maig", ha insistit Acostades, que ha demanat "no caure en el joc" de Sánchez, a què ha acusat d'acabar derivant a l'oposició el que és seva responsabilitat.





SÁNCHEZ NO POT SER NOMÉS "MISTER VACUNES"

La líder de Cs creu que encara s'està "a temps" d'arribar a un acord abans del 9 de maig i acabar amb el, al seu parer, "espectacle vergonyós" que suposa que els espanyols encara no sàpiguen què passarà amb la finalitat de l' estat d'alarma.





"On està amagat el Govern?", S'ha preguntat Acostades, que ha demanat a Sánchez que no només pot actuar com "Mister vacunes", sinó que ha d'explicar als espanyols si fan falta o no més restriccions a partir del 9 de maig.





En aquest punt, ha posat en valor l'alternativa que el seu partit va registrar fa mesos i que, entre altres mesures, incloïa un reforç de l'alta inspecció sanitària i un increment de la coordinació, a través de l'Audiència Nacional, de les resolucions judicials davant a les restriccions decidides per les diferents comunitats autònomes.





"La nostra proposta és bona i assenyada, i estem disposats a parlar amb el Govern i la resta de partits i consensuar un pla que doni garanties i seguretat jurídica", ha manifestat Acostades, incidint en que el seu partit no ha canviat de criteri "40 vegades "com alguns partits o com el mateix Govern, que deia inicialment que sense l'estat d'alarma no es podia fer front a la pandèmia.