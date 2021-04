Condemnen a Barcelona una banda sueca per blanqueig de diners del narcotràfic

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a penes de fins a dos anys i mig de presó a vuit membres d'una banda dedicada a blanquejar diners del narcotràfic, el líder estava establert a Sitges (Barcelona).





En la sentència, el punt 5 de l'Audiència de Barcelona imposa a el cap del grup, Jonas S., una pena de dos anys i mig de presó i una multa de cinc milions d'euros, i a la seva tia i còmplice dos anys i tres mesos de presó i una multa de més de quatre milions d'euros.





Els jutges han condemnat a altres membres del grup a penes d'entre tres mesos i un any, amb multes que oscil·len entre els 93.000 euros i els 1,7 milions, mentre que el tribunal ha absolt quatre dels enjudiciats.





ESTRUCTURA PER AL BLANQUEIG

La sentència assenyala que Jonas S. va aconseguir grans quantitats de diners amb el narcotràfic i, per blanquejar, va crear "una estructura de persones físiques i jurídiques a nivell internacional perquè fossin les que materialitzessin una sèrie d'inversions, sense que ell figurés com a titular" , per al que el va ajudar la seva tia Harriette B.





Ella s'encarregava de formalitzar les inversions a Espanya aprofitant que "la circumstància que en la seva joventut hagués estat una cantant amb rellevància pública, i que per això hagués disposat, o pogut disposar, d'un cert patrimoni, segurament va infondre una inicial confiança en tercers "que va afavorir els plans de Jonas S.





Entre les inversions consten la compra d'un habitatge a Sitges, transferències a una discoteca de Barcelona i d'altres a un restaurant de Palma de Mallorca.





Els magistrats han remarcat que l'organització "tenia la vocació de permanència en el temps, ja que fins i tot després d'aconseguir realitzar i completar les inversions, havia de seguir gestionant per obtenir amb elles el màxim benefici econòmic", mantenint encobert al veritable titular, Jonas S .