Isabel Pantoja surt de Cantora després de mesos sense deixar-se veure

Corria el mes de setembre quan vam veure a Isabel Pantoja per última vegada. Des de llavors, massa coses han canviat en la seva vida. La principal, la relació amb el seu fill Kiko Rivera, que està completament trencada i sense possibilitat d'arranjament després de les duríssimes Declaracions públiques del Dj i que, davant el silenci de la seva mare, hagi iniciat mesures legals perquè li de la part de l'herència del seu pare que li correspon.





Isabel Pantoja viatja a Madrid per a la gravació del seu nou programa (EP)





Allunyada també de la seva filla Isa, negociant amb els advocats de Francisco i Cayetano Rivera el lliurament dels objectes personals de Paquirri - que la tonadillera sempre va negar que tingués - i amb apressants deutes econòmics que podrien obligar-la a vendre Cantora a més de la resta de les seves propietats , l'artista s'enfronta a més a una pena de tres anys de presó per presumpte delicte d'insolvència punible. Duríssims cops que Isabel Pantoja ha afrontat tancada en Cantora i acompanyada tan sols pel seu germà Agustín i per la seva mare, la senyora Anna, que està molt delicada de salut. No obstant això, tot i estar vivint el moment més dolorós de la seva vida, toca tornar a la feina ja que la tonadillera necessita desesperadament generar algun tipus d'ingrés i, com es va anunciar fa setmanes, formarà part de la nova talent show de Mediaset, 'Top Star ', a la banda de Danna Paola i Risto Mejide.





Un nou projecte laboral que il·lusiona a Isabel Pantoja, que la farà retrobar amb el seu públic i que ha aconseguit per fi 'arrencar' del seu 'gàbia d'or', Cantora. Aquest matí, la tonadillera reapareixia públicament a l'aeroport de Jerez vuit mesos després de la seva última aparició per posar rumb a Madrid i començar l'enregistrament de la que suposarà la seva tornada a l' 'arena mediàtic' gairebé dos anys després.





Visiblement més prima, amb els seus inseparables ulleres de sol negres - per ocultar la tristesa dels seus ulls - i una màscara en el mateix color que li tapava bona part de la cara i amb la qual va aconseguir ocultar la seva expressió, Isabel va lluir la seva característica cua, una dessuadora negra i un fulard vermell a coll per protegir la seva gola. Acompanyada per la seva perruquer, Antoni Abat, la tonadillera es va mostrar tranquil i amable en la seva reaparició pública i, després de donar els "bon dia" a la premsa, ha confessat que està "amb moltes ganes" de tornar a la feina. Confirmant amb un inequívoc gest amb el polze que la seva mare, la senyora Ana Martín, està bé de salut, Isabel va preferir no revelar com es troba ella en aquests complicats moments a nivell personal, econòmic i legal, ni tampoc confessar com ho ha passat amb els últims esdeveniments que han envoltat la seva vida.





Agraint a la premsa el seu suport i saludant amb la mà afectuosa, Pantoja posava rumb a Madrid per reprendre la seva vida professional i oblidar, si és que és possible, la guerra que l'enfronta al seu fill Kiko.







Una hora després, la tonadillera aterrava a Madrid intentant passar desapercebuda i carregada de maletes. Utilitzant el servei premium de l'aeroport per no deixar-se veure, Isabel accedia directament al vehicle que l'esperava per posar rumb al seu hotel i preparar-se per reprendre els seus compromisos professionals. Molt prima i acompanyada pel seu perruquer, l'artista s'ha mostrat molt seriosa i cap baix a la seva arribada a la capital després de 8 mesos sense deixar-se veure en públic.