Mercadona crea 5.000 nous llocs de treball i factura un 5,5% més el 2020

Mercadona, empresa de supermercats físics i de venda online, ha incrementat les vendes consolidades en superfície constant un 5,5 % el 2020, fins als 26.932 milions d'euros, dels quals 186 milions corresponen a les vendes de les 20 botigues que té a Portugal. A més, ha obtingut un benefici net de 727 milions d'euros, un 17 % més, després d'haver compartit 409 milions amb la plantilla en concepte de primes per objectius i 364, un 29 % més, amb la societat en concepte d'impostos. Aquests resultats són un indicador clar de la determinació amb què la companyia està duent a terme la brutal transformació en la qual es troba immersa per impulsar un model d'empresa més digital, productiva i sostenible.





Per a això, i amb l'objectiu d'accelerar aquest canvi decisiu,ha fet una inversió de més de 1.500 milions d'euros el 2020, un esforç inversor amb càrrec als seus recursos propis que s'emmarca en el pla estratègic 2018-2023.





Com a resultat d'aquesta inversió, ha acabat l'any amb 1.641 supermercats, després d'obrir-ne 70, 10 d'aquests a Portugal, i tancar-ne 65 que no s'ajustaven al nou model més eficient i sostenible. Igualment, ha mantingut el procés de renovació de la xarxa de supermercats i ha finalitzat l'any amb 1.000 supermercats adaptats al nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8), després de reformar-ne 152. També ha continuat la implantació de la nova secció A punt per Menjar, fet que li ha permès tancar l'exercici amb 650 botigues amb la nova secció, 20 d'elles a Portugal.





5.000 nous llocs de treball creats: una mitjana de 16 nous de llocs de treball al dia





A més de generar riquesa i activitat, l'esforç inversor realitzat s'ha materialitzat en la creació de 5.000 llocs de treball estables i de qualitat (4.200 a Espanya i 800 a Portugal), fins a acabar l’any amb una plantilla de 95.000 persones (93.300 a Espanya i 1.700 a Portugal).





Amb l'objectiu de seguir impulsant amb fets iniciatives pioneres en matèria de qualitat laboral i conciliació, Mercadona ha seguit avançant amb la implantació d'una nova jornada laboral de cinc dies per al personal dels supermercats. Aquesta mesura, coneguda internament com a Jornada 5+2, permet al personal de botigues descansar dos dies complets a la setmana i tenir també vuit caps de setmana llargs (dissabte, diumenge i dilluns) a l'any. En aquest sentit, ha fet un pas més per avançar en matèria de conciliació, i totes les empleades i els empleats de botiga tenen un calendari anual amb tots els dies lliures planificats, una eina innovadora dins el sector de la distribució.





Gestió de la COVID-19: en els moments excepcionals sorgeixen les persones excepcionals





Per fer front a la situació derivada de l'estat d'alarma iniciat el 14 de març de 2020, Mercadona va adaptar en 36 hores els més de 1.600 supermercats i la resta de les installacions logístiques, “ruscs” (que és com la cadena anomena internament els magatzems exclusius per a la venda online) i oficines, amb dos objectius principals: protegir la salut i la seguretat dels clients i de les 95.000 persones que formen la plantilla, i garantir el subministrament, atès que formava part d'un sector, el de la distribució, que es va declarar servei essencial.





La companyia ha implantat més de 100 iniciatives, amb un cost de 200 milions d'euros, per fer efectiu aquest compromís. Per garantir la salut i la seguretat, ha facilitat elements d'higiene i prevenció, com ara gel desinfectant, paper i guants, i ha incrementat els processos de desinfecció i neteja. A més, ha proporcionat mascaretes i ulleres protectores al personal, i ha instal·lat mampares de protecció de metacrilat a les caixes. També va decidir interrompre serveis com la telecompra, les comandes online preparades i servides des de les botigues, la secció A punt per Menjar, el servei de pernil al tall i el de suc de taronja acabat d’esprémer, i va redissenyar alguns negocis, entre ells el forn. Entre els mesos d'agost i octubre, aquests serveis es van anar reactivant progressivament, un cop les condicions de salut i seguretat per als clients i els treballadors ho van permetre.





Igualment, amb l'objectiu que els treballadors se sentin segurs sanitàriament, des dels departaments de Recursos Humans i d’Informàtica s’ha desenvolupat un servei telefònic addicional anomenat 3C (Call Center COVID), que els ha proporcionat informació les 24 hores davant qualsevol dubte sobre la malaltia.





Gràcies a la implicació de la plantilla, la companyia ha pogut superar des de l'inici de la pandèmia els diferents escenaris als quals s'ha enfrontat. És per això que, el mes d'abril del 2020, es va repartir una prima extraordinària de 43 milions d'euros per reconèixer l'esforç extraordinari que estaven duent a terme els 95.000 treballadors amb l’objectiu de satisfer "El Cap" (que és com Mercadona anomena els clients internament).





També, amb l'objectiu de dotar els proveïdors de més liquiditat, es van ampliar les línies de confirming per valor de 2.100 milions d'euros amb diverses entitats bancàries. D'aquesta manera, s'han avançat pagaments a proveïdors i s'ha facilitat l'accés al finançament, fet que ha contribuït a garantir l'abastiment i l'estabilitat d'una plantilla conjunta de més de 600.000 persones. Un component, el proveïdor, que ha fet un esforç constant per continuar la seva activitat i ajudar que la roda de l'economia no s’aturés.





Conscient de l'impacte social que la COVID-19 està generant i de les seves conseqüències socials i econòmiques, ha reforçat el compromís solidari el 2020 per oferir una resposta àgil i decidida a les demandes de les persones més desfavorides. Ho ha fet amb la donació d'aliments més gran que ha realitzat fins ara, tal com correspon a un moment excepcional com el que s'està vivint: 17.000 tones de productes durant aquests dotze mesos a menjadors socials, bancs d'aliments i altres entitats benèfiques, de les quals 15.800 s'han lliurat a Espanya i 1.200 a Portugal. Aquestes donacions suposen duplicar les realitzades el 2019, i s'han repartit entre 290 menjadors socials, més de 60 bancs d'aliments i altres entitats socials i organitzacions benèfiques. A més, ha prestat altres ajudes especialment rellevants, com els lliuraments d'aliments duts a terme entre el març i l’abril a l'hospital de campanya habilitat per la Comunitat de Madrid a IFEMA.





Juan Roig, president de Mercadona, assenyala que "el 2020 ha estat un any dur, estrany i difícil, que ens ha permès de refermar-nos en el fet que la veritable força de la transformació de la companyia són les persones que formem aquest projecte. Tots hem estat capaços, malgrat els moments d'incertesa, de vèncer les nostres pors, prendre decisions valentes i treballar en equip per obrir els més de 1.600 supermercats cada dia. És en els moments excepcionals quan sorgeixen les persones excepcionals; l'esforç personal i la capacitat de superació de les 95.000 que formen la nostra plantilla, dels 3.000 proveïdors i dels seus treballadors, són un referent i un exemple per a la societat".





La millor gestió de la història de Mercadona. Transformació digital i sostenibilitat





Per avançar amb fermesa en la transformació digital, durant el 2020 ha continuat treballant en el desenvolupament del servei de compra online iniciat el 2018, amb l'obertura d’un nou “Rusc” a Madrid el mes d'abril del 2020, en ple confinament. El nou centre de distribució online ha suposat una inversió de 12 milions d'euros i s'uneix als que la companyia té ubicats a Barcelona i València. Aquest treball continu d'adaptació de les més de 1.400 persones que formen Mercadona Online per continuar connectades i avançar-se a les necessitats de "El Cap" online, ha permès assolir els 176 milions d'ingressos a través d'aquest canal.





A més, ha seguit reforçant la productivitat i la seguretat de la informació dotant el seu sistema informàtic de les tecnologies més avançades. Per a això, ha invertit 18 milions d’euros per finalitzar la migració dels processos financers, com ara les vendes en botiga, els pagaments a proveïdors i la gestió de la tresoreria al sistema SAP S/4HANA i SAP Fiori, amb l'objectiu d'optimitzar-los homogeneïtzant aplicacions i un gran volum d'informació per fer-la més accessible des del núvol. Així mateix, ha finalitzat i traspassat els programes informàtics al Centre de Processament de Dades a Villadangos del Páramo (Lleó).





Conscient de la necessitat d'accelerar i contribuir a seguir cuidant el planeta, la pandèmia no ha frenat la companyia, que ha continuat apostant per les energies renovables i ha seguit invertint per mitjà d'una estratègia sostenible. Al llarg de l'any, ha installat plaques solars en 8 centres i ha desenvolupat la logística verda per seguir disminuint les seves emissions, a més d’adherir-se a la iniciativa Lean & Green, impulsada per AECOC per assolir el 2023 un descens acumulat del 30 % d'emissions. També ha accelerat el compromís d'anar cap a una Mercadona més verda, activant en més de 70 botigues l’Estratègia 6.25: sis accions amb el triple objectiu per al 2025 de reduir un 25 % el plàstic, fer tots els envasos reciclables i reciclar tots els residus plàstics. Avui aquest projecte és present en més de 600 botigues on, a més d'informar i formar els clients i la plantilla sobre reciclatge i sostenibilitat, els informa dels seus fets.





Una inversió de 1.500 milions d'euros el 2021 per activar l'economia





La cadena seguirà impulsant el seu pla de transformació 2018-2023 i, per a això, té previst invertir 1.500 milions el 2021, que destinarà principalment a l'obertura de 97 nous supermercats (88 a Espanya i 9 Portugal); a la reforma de 88 supermercats per adequar-los al nou Model de Botiga Eficient (Botiga 8), i a la implantació de la nova secció A punt per Menjar en 200 supermercats més. A més, seguirà optimitzant la xarxa logística amb la reforma i la inauguració de nous blocs logístics, i destinarà recursos importants a la transformació digital, un altre dels reptes de la companyia, així com a reforçar el model online. Per a tot això, crearà més de 1.600 llocs de treball estables i de qualitat el 2021, entre Espanya i Portugal.





El president de Mercadona, Juan Roig, ha manifestat que "el 2021 i el 2022 seran anys molt difícils, i encara que hi ha moltes incerteses, hi ha més ganes de seguir superant-les. És per això que el nostre compromís, del qual jo em sento orgullós, és continuar donant el millor de cada un de nosaltres sense esperar que ningú ens ho demani, convençut que si els 95.000 remem com sabem, aconseguirem tot allò que ens proposem. Perquè, a més del talent de l’equip extraordinari que formem i dels avenços importants que estem fent en digitalització, una empresa necessita un lideratge capaç de fer tots els canvis necessaris; si no, desapareixerà. Canvis que impliquen fer el que calgui per garantir una qualitat contundent a un preu imbatible, i continuar avançant a promoure un ecosistema de valors i accions centrades a beneficiar les persones, la societat i el planeta".





Projecte Llegat Juan Roig i Hortensia Herrero





Juan Roig també ha detallat com, tant ell com la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, comparteixen i reinverteixen en la societat una part important dels dividends provinents de la seva participació en la companyia i del seu patrimoni personal: 70 milions d'euros el 2020, un 40 % més, a través del Projecte Llegat en les seves diferents iniciatives (emprenedoria, formació, esport, entreteniment, art i cultura), i 100 milions previstos el 2021.





Aquest compromís, que es va iniciar fa més d'una dècada, neix del convenciment per part de tots dos que "el coneixement i els diners donen la felicitat... si els comparteixes". En el seu cas, ho fan a través de diferents projectes sostenibles i solidaris, com Marina de Empresas, la Fundació Trinidad Alfonso, el Valencia Basket Club, L'Alqueria del Basket, Licampa 1617 (Casal España Arena de València) i la Fundació Hortensia Herrero.