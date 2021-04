El Govern vacunarà a Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya, l'única CCAA que els ha exclòs

Policia Nacional





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat que el Govern va a vacunar contra el coronavirus als membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) que són a Catalunya, ja que és l ' "única comunitat" que no els està vacunant. I és que, tal com ha lamentat la ministra durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat del Senat, aquest col·lectiu "no ha tingut la resposta establerta" en l'estratègia de vacunació acordada en el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut ( CISNS).





"Els membres de les FCSE a Catalunya no han estat vacunats en els termes que sí que ho han estat en altres comunitats autònomes i, per això, ja fa una setmana que el Govern ha pres la decisió de vacunar", ha detallat Darias.





Per a això, prossegueix la ministra de Sanitat a la cambra baixa, s'estan realitzant les accions necessàries perquè "pròximament" se'ls pugui vacunar contra el Covid-19 al costat de la resta de personal que fan funcions essencials.





CATALUNYA NOMÉS HA VACUNAT AL 15% DELS AGENTS





La Confederació Espanyola de Policia (CEP) i l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC) han remès un escrit al ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, advertint de la baixa vacunació a Catalunya dels agents de les Forces i Cossos de seguretat de l'Estat.





Segons les dades de les dues organitzacions, el procés de vacunació ha permès que en el conjunt d'Espanya s'hagi vacunat amb la primera dosi el 76% dels efectius de la Policia Nacional i el 78% de la Guàrdia Civil, una xifra que "es desploma "a Catalunya: poc més de l'14% ha rebut una dosi contra la Covid a la Policia i un 15% en el cas de la Guàrdia Civil.





Fins a la data, segons CEP i AEGC, només han estat inoculats 545 policies nacionals de més de 3.800 en plantilla a Catalunya i poc més de 600 guàrdies civils d'una plantilla de 3.500 efectius. "No s'entén quan altres col·lectius essencials amb dependència de l'Administració autonòmica", diuen citant Mossos d'Esquadra, "han estat vacunats en un percentatge significativament superior, quan no en la seva totalitat".





CEP i AEGC apel·len a la "especial sensibilitat" del ministre Iceta perquè transmeti a les autoritats competents la seva "profunda preocupació" davant aquesta "greu anomalia" en el procés de vacunació depenent del servei de Salut de la Generalitat de Catalunya. Diferents sindicats porten més d'un mes queixant-se davant de diferents ministeris, el Defensor del Poble o la Delegació de Govern per aquesta situació, portant-la fins i tot davant la Fiscalia.





En aquest cas, posen d'exemple les operacions conjuntes amb policies locals i Mossos per desarticular bandes de carteristes o contra la criminalitat organitzada. "Policia i Guàrdia Civil es veuen desprotegits sanitàriament quan els seus homòlegs autonòmics ja disposen d'una primera dosi de la vacuna AstraZeneca", denuncien en una carta signada per Víctor M. Vigil (CEP) i Francisco Benito Molina (AEGC).