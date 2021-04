Endesa i l'Ajuntament de Barcelona acorden un pla per millorar la qualitat del subministrament elèctric a la ciutat

Endesa i l’Ajuntament de Barcelona han acordat un Pla d’inversió a la ciutat per millorar i garantir la qualitat del subministrament elèctric. Així, la Companyia invertirà enguany un total de 43,2 milions d’euros a la xarxa elèctrica de Barcelona, que corresponen a 15,8 milions d’euros de manteniment ordinari i a una inversió específica de 27,4 milions d’euros per aconseguir que la xarxa elèctrica de la ciutat sigui més reforçada, més mallada i, per tant, més fiable i robusta, incidint especialment en la xarxa més propera al consum, la xarxa de baixa tensió. Aquesta inversió que recull el Pla de Ciutat 2021 suposa un increment del 30% respecte al 2020 i fins a un augment del 60% en les inversions en la xarxa de mitjana i baixa tensió, que és relaciona de forma directa amb el servei que es presta a la ciutadania. Aquest especial esforç inversor té la voluntat de seguir desenvolupant, millorar i garantir la qualitat del subministrament elèctric a la ciutat.

En concret es posa especial focus al futur per tal d’acompanyar la capital catalana en la seva transformació i creixement, alhora que es fa front als nous reptes i als nous usos energètics. La Companyia ha compartit i acordat aquest Pla de Ciutat amb l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la taula de treball creada amb el consistori a final de gener, la qual ha permès d’intensificar la coordinació i prioritzar accions en tots els districtes perquè s’assoleixi una xarxa més reforçada i robusta que garanteixi el subministrament arreu de la ciutat.





Imatge d'arxiu (EP)





El nou Pla inversor és el resultat de l’acord entre Endesa i l’Ajuntament de Barcelona i té un doble objectiu: seguir garantint el servei amb la construcció i renovació d’infraestructures elèctriques tant a la xarxa elèctrica d’alta, mitjana i baixa tensió, així com assegurar-ne la qualitat amb el continu desplegament de plans de manteniment repartits per tots i cadascun dels deu districtes de la ciutat, els quals contemplen des d’actuacions estructurals a la xarxa de mitjana tensió (com la renovació i ampliació de centres de transformació o l’estesa de cablejat subterrani), l’automatització i la digitalització de la xarxa – cosa que permet reduir el temps d’afectació als clients quan es produeix una incidència, sigui quina sigui la causa–, fins a l’ampliació i mallat de la xarxa de baixa tensió. Per últim, també es continuaran realitzant actuacions predictives, preventives i correctives. És per això que, dit d’una altra manera, la Companyia treballa per tenir cada cop menys avaries i que, quan aquestes es produeixin, durin el menor temps possible.





En aquest sentit, i tenint en compte totes les interrupcions de subministrament que van produir-se al llarg de l’any passat, la disponibilitat de la xarxa d’Endesa a la ciutat de Barcelona va ser del 99,992%. I és que l’índex que mesura la qualitat d’acord amb la regulació va ser de 0,73 hores l’any 2020, un valor substancialment per sota dels límits establerts per la reglamentació estatal per a zones classificades com a urbanes, una xifra que es manté de forma sostinguda any rere any. Tot i així, la Companyia reconeix que entre mitjan de desembre i gener van produir-se incidències excepcionals i per causes diverses que van afectar a zones concretes de la capital catalana i, com a subministradora d’un servei essencial, lamenta la situació que van viure alguns veïns i veïnes.

És per això que també s’ha treballat en un Pla de Contingència per reforçar les accions i la inversió en relació amb els punts de la ciutat on es van concentrar les incidències, totes resoltes a dia d’avui. L’objectiu és desplegar les millores durant el primer quadrimestre de l’any, les quals han de permetre reforçar més el servei. En aquests moments la Companyia, en collaboració amb l’Ajuntament de Barcelona, està realitzant un estudi de la xarxa de baixa tensió per saber on cal actuar per reforçar, ampliar i mallar les installacions amb la voluntat d’assegurar la no-reincidència. De fet, algunes de les obres ja es troben en curs, com són les del barri del Raval a l’entorn dels carrers de Sant Antoni Abat, dels Salvador i Cendra, així com del passatge Bernadí Martorell i carrer Hospital. Posteriorment, i a banda d’analitzar les zones de concentració d’incidències, la Companyia ampliarà la mirada a tota la xarxa de baixa tensió de Barcelona per evitar possibles punts en nous episodis. Només en aquestes dues fases la Companyia preveu invertir més de 3 milions d’euros en la xarxa de baixa tensió i intervenir en 164 punts.





A nivell global, e-distribución –la filial d’Endesa encarregada de la distribució elèctrica– seguirà treballant per garantir la qualitat del servei Barcelona. I és que, en els darrers anys, s’ha anat invertint al conjunt de la ciutat per afavorir el desenvolupament del teixit econòmic i social, a la vegada que es dona major seguretat en el subministrament i es millora la rapidesa d’actuació en cas d’incidències. És el cas del Pla Cables específic per Barcelona que es va portar a terme entre el 2018 i el 2020, focalitzat a millorar la fiabilitat de la xarxa de mitjana tensió i que va comptar amb una inversió de més de 18 milions d’euros.









Ara, el nou Pla de Ciutat és més ambiciós en dotar les infraestructures i installacions dels darrers avenços tecnològics per a fer la transició de la xarxa elèctrica actual a la digital de manera progressiva i guanyar, així, en seguretat i fiabilitat per oferir el millor servei a tots els clients i possibilita actuar de forma ràpida en cas d’incidències. A més, l’aposta pel desenvolupament de les xarxes intelligents, també anomenades smart grids, és una de les prioritats de la Companyia per a poder gestionar els nous usos energètics com són la generació distribuïda, l’autoconsum o la mobilitat elèctrica.