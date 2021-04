Custòdia compartida per a les mascotes en cas de divorci: els animals deixaran de ser "coses" a Espanya

El Ple de Congrés dels Diputats ha aprovat, amb el suport de tots els grups menys Vox, prendre en consideració una proposició de llei per la qual els animals deixaran de ser considerats meres coses i passaran a ser reconeguts com a éssers que senten en la legislació espanyola , el que permetrà a la justícia, entre altres qüestions, determinar el seu règim de custòdia en processos de divorci o separació.





La iniciativa planteja modificar el Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d'enjudiciament civil pel que fa al règim jurídic dels animals. La proposta va partir d'una iniciativa, primer de Ciutadans el 2017 i recollida un any més tard pel PP que va ser presa llavors en consideració i que es va treballar en Ponència i Comissió. No obstant això, la proposta legislativa va caure llavors en sac foradat al decaure amb la convocatòria d'eleccions el 2019.





Ara, en una Proposició de Llei impulsada de manera conjunta pel PSOE i Unides Podem es recull el guant d'aquella iniciativa per emprendre aquests canvis que, per exemple, comportaran que en processos d'embargament o desnonament els animals deixin de ser considerats com a béns immobles perquè no puguin ser embargats com un gerro o un cotxe.





La iniciativa parteix del principi que "la naturalesa dels animals és diferent de la naturalesa de les coses o béns" i introdueix en les normes relatives a les crisis matrimonials preceptes destinats a concretar el règim de custòdia dels animals de companyia, atenent al seu benestar.





En la seva defensa, la diputada socialista Sandra Guaita ha demanat el suport majoritari a la Cambra a la iniciativa perquè "no és acceptable el tractament" que es dóna encara als animals a Espanya per convertir-los en subjectes de dret, ja que el 40 per cent de les llars compta amb un animal de companyia que passa a ser "un membre més de la família".





"Avancem cap a societats cada vegada més feministes i ecologistes que han de ser també cada vegada mes animalistes. Ara cal civilitzar l'home en la seva relació amb la natura", ha manifestat la diputada, que considera que cal acabar amb els anys de retard legislatiu a Espanya respecte a altres països de l'entorn que reconeixen els animals com "éssers vius dotats de sensibilitat".





La diputada estima que els canvis legislatius donaran resposta a problemes com l'abandonament dels animals, abordar els conflictes en els casos de separacions de parelles a través d'establir torns de custòdia i declarant que els animals no són béns embargables.





En el torn en contra, el diputat de Vox Àngel López Maraver ha qualificat la proposició no de llei de "socialdelinqüent que avança en una societat decadent cap a una civilització bàrbara que deixa a l'animal als peus dels cavalls i als homes a les portes de l' corredor de la mort ".





Segons la seva opinió, la iniciativa no està feta "per als animals sinó per autèntics animals" perquè pretendre donar als animals les lleis i drets dels homes és "tan insensat" com ficar a l'home en les lleis de la porcada o del ramat .





Des del PSOE, la diputada ha demanat al diputat "més empatia, respecte i compassió" i que deixi de gaudir de el dolor i de el maltractament animal.





Des Fòrum Astúries, EH-Bildu, PNB, Més País-Verds Equo, BNG, JXC, ERC s'han mostrat favorables a la tramitació parlamentària de la iniciativa a la qual han qualificat de "obligació moral" per al bon tracte als animals al concebre'ls com éssers que senten, d'acord amb sensibilitat social i d'acord amb l'ordenament jurídic dels països de l'entorn.





Si bé, han demanat que després d'aquest "primer pas" el Parlament vagi "més enllà" i se segueixin escometent reformes transversals i amb "amb agilitat" en aquesta matèria.





Des Cs, el diputat Guillermo Díaz, ha sol·licitat al Govern que comenci a portar a la Cambra diferents iniciatives en matèria de benestar animal per a les que ha anunciat "el suport i les esmenes de Ciutadans a totes elles" i ha criticat la intervenció de López Maraver.





En la mateixa línia, el diputat d'Unides Podem Juan López de Uralde ha rebatut al diputat de Vox per dir "determinades coses" que no es poden acceptar, com els qualificatius de socialdelinqüents o animals.





No obstant això, li ha anunciat que aquesta modificació serà "el primer pas" per a una "nova relació entre els animals i els espanyols" a través de millores en el benestar animal, la modificació de el codi penal, entre d'altres.





Finalment, la diputada del PP María Jesús Moro ha qualificat de "vergonya" les declaracions de López Maraver contra una reforma que estableix que els propietaris tenen deures i obligacions amb els seus éssers sensibles.





Així, ha recordat la trajectòria d'aquesta proposició a la Cambra i ha agraït la feina de tots els diputats, ONG i altres entitats que han treballat en ella al temps que ha anunciat el suport del seu grup per donar tràmit a la iniciativa de Govern.