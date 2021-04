Borràs veu necessari crear una llei de la ciència a Catalunya

@EP





La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha compartit aquest dimecres amb representants de la comunitat científica catalana la importància de desenvolupar una llei de la ciència a Catalunya i una altra de mecenatge en vista de les conseqüències derivades de la pandèmia del coronavirus.





Després de reunir-se amb ells, Borràs ha destacat que la llei de la ciència permetria abordar la realitat científica de Catalunya, mentre que la de mecenatge ajudaria a organitzar les contribucions que es vulguin fer "de manera estructural i correcta", tot i que considera que s'hauria de fer quan millori la situació actual.





Segons Borràs, és important entendre què ha passat en aquesta crisi sanitària i treballar per transformar l'aprenentatge en un coneixement que ajudi a prevenir i a actuar millor de cara a la ciutadania: "Perquè això no ha acabat i pot tornar a passar", ha advertit.





Per això, ha cridat a col·laborar de manera interdisciplinària i a donar "una assistència científica a les decisions polítiques" que s'han de prendre en l'àmbit de la gestió pública, i ha defensat que el Parlament és el lloc on hi ha d'haver aquest intercanvi i debat d'idees que, al seu parer, s'han de traduir en accions de naturalesa legislativa.





També ha explicat que amb aquesta reunió tanca el primer cicle de trobades amb personalitats del món sanitari que ha mantingut des que va accedir al càrrec.