Laporta es reuneix amb els capitans del FC Barcelona per la Superlliga

@EP





Després de l'acte en el qual el trofeu de la Copa del Rei ha estat traslladat al museu del Camp Nou, ha tingut lloc una reunió entre Laporta i els capitans del FC Barcelona per parlar de la Superlliga europea.





Aquest dilluns fins a dotze equips (anglesos, italians i espanyols) van comunicar que formarien part d'un nou torneig. Però dos dies després la majoria dels equips ja s'han fet enrere perquè jugadors i aficionats s'han mostrat en contra del projecte.





Primer van ser els equips anglesos, és a dir, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham i el Chelsea. I més tard van seguir els seus mateixos passos Milan, Inter, Juventus i Atlètic de Madrid.





El FC Barcelona, però, encara no ha comunicat aquesta decisió. És més, el president del club s'ha reunit amb Messi, Gerard Piqué, Sergio Busquets i Sergi Roberto per explicar-los quina és la situació respecte a la Superlliga.





Laporta considera que la Superlliga és una cosa que només aportaria beneficis al FC Barcelona. Sobretot, si es té en compte el context de crisi econòmica que travessa el futbol a causa de la pandèmia del coronavirus.





No obstant això, els futbolistes no estan gens a favor d'un torneig que, a priori, quedarà en stand by per la retirada dels clubs formadors. De fet, Gerard Piqué va ser el primer a pronunciar-se en contra de la Superlliga aquest dimarts en xarxes socials. "El futbol és dels aficionats. Avui més que mai ", va escriure el central en el seu compte de Twitter.