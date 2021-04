Els líders iberoamericans demanen que els països de renda mitjana puguin accedir a finançament

Els líders iberoamericans han subscrit amb motiu de la Cimera Iberoamericana d'Andorra un comunicat promogut per Espanya i l'Argentina en el qual es proposen mesures de cara a facilitar el finançament dels països de renda mitjana, amb un suport exprés a la nova emissió de drets especials de gir per part de l'FMI.





Els representants de la Cimera Iberoamericana (EP)













En el document, denuncien que "la major bretxa, a més de l'accés a les vacunes, en aquesta desigualtat entre països, ha estat el nivell d'accés a finançament suficient, justa i barata, per al seu ús en les extraordinàries necessitats de despesa que aquesta pandèmia ha requerit ".





Així, tot i que celebren que el G-20 i el Club de París "van actuar aviat i van acordar una històrica Iniciativa de Suspensió del Servei del Deute per als 73 països més pobres de la planeta", "fins a la data no s'han adoptat mesures anàlogues a favor de l' grup més gran de països de renda mitjana, llar de més de 5.000 milions de persones i gairebé dos terços de tots els pobres de la planeta ".





Això ha deixat als països de renda mitjana, entre els quals figuren bona part dels iberoamericans, a la mercè dels mercats de deute internacional on si han aconseguit fons ha estat "a taxes d'interès majors que els països més rics".





Tenint en compte que aquests països s'enfronten a majors dèficits estructurals, "això ha reduït l'espai fiscal amb què s'han enfrontat la crisi" i per tant "els països més avançats han gastat entre sis i quatre vegades més que els països emergents durant aquesta pandèmia ", lamenten.





AUGMENT DE LA POBRESA I LA DESIGUALTAT

La manca de finançament "s'ha traduït en xarxes de seguretat més vulnerables, menors ajudes als i les treballadores i les empreses, en particular a les micro, petites i mitjanes empreses (mipymes), major inseguretat alimentària i, en suma, majors índexs de pobresa i desigualtat en regions emergents com la nostra ", denuncien els líders iberoamericans.





A més, "aquest accés desigual al finançament ha afectat també la capacitat dels països de garantir suficients vacunes als seus països i a preus assequibles, el que implica una recuperació dispar que incrementarà encara més la desigualtat entre països", tenint en compte que "alguns països d'Amèrica Llatina s'enfronten ara nivells de pobresa extrema no vistos des de la dècada dels 90 ".





"Una recuperació que no inclogui els països emergents i de renda mitjana no mereix el nom de recuperació", adverteix el comunicat, incidint que "sense més suport multilateral per un finançament just, el món s'arrisca deixar enrere a més de quatre cinquens de la humanitat ".





INICIATIVES CONCRETES

Per tot això, expressen el seu suport a "una revisió i flexibilització dels criteris d'elegibilitat i condicions financeres en les institucions financeres internacionals que permetin tractes adequats i que fomentin el desenvolupament a llarg termini partint de la necessitat que hi hagi sostenibilitat del deute dels països ".





També propugnen "estudiar i promoure l'adopció d'un nou marc o estàndard multilateral de valoració de riscos financers i macroeconòmics que incorpori la particularitat de la situació de la COVID-19 i les mesures de resposta, a què puguin adherir-se les agències qualificadores, per evitar que les rebaixes de la qualificació creditícia generin un efecte pro-cíclic suposant un agreujament addicional de la situació ".





Així mateix, expressen el seu suport a la "la nova assignació general de Drets Especials de Gir a l'FMI", que consideren que "serà molt beneficiós per a tots els països, en particular a aquells que pateixen restriccions de liquiditat en el marc de la pandèmia" .





Igualment, defensen promoure a l'FMI "el desenvolupament d'un instrument financer per donar suport als països en desenvolupament, incloent els països de renda mitjana, fent ús de la disponibilitat financera generada per l'assignació de drets especials de gir, en la recuperació i resposta a la Covid-19 i en les inversions que necessiten per promoure un desenvolupament inclusiu i sostenible ".





Finalment, aposten per una "revisió de les sobretaxes de l'FMI per evitar els efectes regressius i procíclics, que afecten especialment a alguns el s països d'ingrés mitjà quan més necessiten del suport financer de l'organisme".





En la seva intervenció durant el ple, la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, s'ha referit a aquest comunicat, ressaltant la seva importància, així com un altre promogut per Bolívia.

Segons ha sostingut, gràcies a la feina feta unint les seves veus a les d'altres organismes com l'ONU s'està a prop de l'aprovació i emissió de 650.000 milions de dòlars en drets especials de gir "que probablement es faran efectius entre agost i setembre d'aquest any ".





Grynspan estima que basant-se aquest treball conjunt dut a terme Amèrica Llatina podria aconseguir 68 bilions de dòlars, que suposen un 1,25% de la regió i que permetrien als països membres poder vacunar a tota la seva població "fins i tot amb la vacuna més cara ".