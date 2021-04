La Guàrdia Civil deté 35 persones en set províncies per abús sexual de menors

La Guàrdia Civil ha practicat 35 detencions d'homes d'entre 20 i 63 anys en set províncies --La Rioja, Burgos, Cantàbria, Osca, Màlaga, Navarra i Biscaia-- com a presumptes autors en diferents graus de participació dels delictes d'abusos sexuals a menors d'edat i corrupció de menors a través d'una web de cites.





Un dels acusats (EP)





Segons la Guàrdia Civil, els arrestats recorrien a una coneguda plataforma digital de cites per a entaular una relació de confiança i mantenir trobades sexuals o per intercanviar vídeos i fotos de contingut sexual explícit.





Alguns d'aquests individus després d'haver consumat la trobada sexual, no volien perdre el contacte amb ells i els seguien enviant missatges per quedar i animar-los a continuar amb la relació.





La Guàrdia Civil ha pres declaració com investigat a l'administrador de la plataforma a Espanya, ja que el web on es produïen els contactes no guardava les mínimes mesures de moderació i revisió automatitzades. Tampoc comptava amb els mecanismes que impedeixen que menors de 16 anys d'edat poguessin inserir anuncis sol·licitant trobades sexuals amb adults.





La 'operació Hamo' va començar el març de 2019 arran d'una denúncia presentada a la Rioja per la família d'un menor de 13 anys. Els denunciants van detectar nombroses converses i missatges amb persones adultes que volien quedar amb el menor per mantenir relacions sexuals.





Guàrdies civils de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Rioja van analitzar els equips informàtics del menor i van poder elaborar patrons de comunicació de les persones implicades. Els agents van trobar desenes d'anuncis de tipus sexual a la pàgina web, en què constava de manera inequívoca l'edat 13 anys de l'anunciant.





Després d'això, els investigadors van iniciar la monitorització de la pàgina de contacte, en què diàriament s'arriben a publicar més de setze mil anuncis de caràcter sexual explícit, podent-se constatar l'existència d'un altre menor que també havia publicat anuncis per mantenir relacions sexuals amb adults .





REQUERIMENT AL WEB PER A MILLORAR LA SEGURETAT

L'elevat volum recopilat de dades ha dificultat les identificacions dels sospitosos, on els investigats a més utilitzaven identitats fictícies per obstaculitzar l'activitat policial.





A més de les detencions practicades, s'han dut a terme sengles registres domiciliaris a la Rioja i Navarra, en els quals s'ha intervingut material informàtic i documentació per a anàlisi i estudi.





L'autoritat judicial ha requerit al responsable de la plataforma digital perquè adopti totes les mesures de seguretat, filtres i control que existeixin. "Aquesta mesura resulta tan nova com necessària en tractar-se de mesures cautelars en el món digital de caràcter proactiu, emparades en el marc de la seguretat i preservació de la indemnitat sexual de menors d'edat", ha remarcat l'Institut Armat.





Els detinguts i investigats, les diligències policials instruïdes i els efectes intervinguts per al seu estudi han estat posats a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de Logronyo (La Rioja), que ha portat la direcció judicial de l'Operació Hamo.