Adif adjudica la redacció del projecte per evitar l'efecte barrera al corredor mediterrani

Adif Alta Velocitat (AV) ha adjudicat el contracte de redacció de projecte de construcció de les actuacions derivades de l'estudi sobre l'efecte barrera de la via única existent entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Port Aventura (Tarragona).





Vies de tren d'Adif (EP)





El projecte ha estat adjudicat a la unió temporal d'empreses (UTE) formada per Everis Enginyeria i Inse Rail i compta amb un pressupost de 379.828,49 euros i un termini d'execució de 11 mesos, segons un comunicat de l'empresa aquest dimecres.





La Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) associada al Corredor Mediterrani obliga a desmantellar els elements de l'actual via i Adif ha detectat la necessitat d'executar un seguit d'actuacions per integrar la plataforma resultant en les poblacions per les quals transcorre.

El projecte compta amb una longitud de 29 quilòmetres i afecta les poblacions de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig de Camp, Vinyols i els Arcs, Cambrils i Salou (Tarragona).





Les actuacions del projecte inclouran demolicions, adequació i millora de drenatges i de la plataforma, actuacions ambientals i millora de la permeabilitat del trànsit rodat i de vianants.