El PP demanarà la compareixença de Marlaska, Darias i Iceta per la vacunació dels cossos de seguretat a Catalunya

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha revelat aquest dijous que la seva formació demanarà la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Sanitat, Carolina Darias, i el de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, per la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya.





El president de PP, Pablo Casado (EP)













En una entrevista a la Cadena COPE, Casado ha explicat que els populars volen saber per què la Generalitat "no ha vacunat" als cossos policials, fet que suposa "una vergonya".





Aquest mateix dimecres, JUPOL, el sindicat majoritari a la Policia Nacional, va afirmar que només s'ha inoculat a un 15% dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en aquesta comunitat, enfront de la mitjana d'altres regions que se situa per sobre del 75%.





El líder de l'oposició ha llançat aquest anunci quan es referia a la gestió del president de Govern, Pedro Sánchez, a què ha acusat de no fer "res" i actuar "com el gos de l'hortolà" a la primera onada de coronavirus, marxant "de vacances" amb el consegüent "fracàs".





Així, Casado ha carregat contra Sánchez per atribuir-se el mèrit de l'arribada de vacunes però ocultar-se amb el "fracàs de la distribució". "Si el Govern és incapaç de fer res que dimiteixi, però si es va a posar darrere de les autonomies, que d'eines", ha demanat.





CRITICA LA "ARROGÀNCIA" D'SÁNCHEZ I OFEREIX "LA MÀ ESTESA DEL PP"

En aquest context, el president dels populars ha demanat a l'Executiu que sigui "humil" i que "accepti la mà estesa del PP" per tirar endavant el més aviat possible una llei orgànica de pandèmies que permeti a les comunitats autònomes adoptar mesures quan decaigui l'estat d'alarma.





"No entenc per què Pedro Sánchez no ha volgut fer-ho, sobretot quan el ministre de Justícia i la seva vicepresidenta van dir que estaven d'acord", ha lamentat Casado, que ha atribuït a la "arrogància" del cap de l'Executiu el no seure a negociar una iniciativa només perquè aquesta ha estat proposada pel PP.





Així les coses, Casado ha recordat que la cancellera alemanya, Angela Merkel, "porta mesos negociant amb els Lander" durant "10 o 11 hores" diàries, "assumint la responsabilitat i donant la cara", modificant la llei de pandèmies per fer-la " més eficaç ".





"Per què a Espanya Sánchez vol seguir en l'excepcionalitat de l'estat d'alarma de vegades i després a les eleccions basques i gallegues diu que hem derrotat a virus i se'n va de vacances a Doñana? Va fer el mateix a les catalanes i ara el mateix a les madrilenyes ", li ha retret Casat.





Amb tot, i malgrat la negativa del cap de l'Executiu, el líder del PP ha insistit que encara s'està "a temps" de tirar endavant una normativa "si el Govern agilitza" els tràmits, tal com va fer amb els pressupostos generals de l'Estat o amb l'aprovació de la Llei Celáa.





Això permetria, com ha recordat Casado, que les autonomies poguessin confinar zones "amb seguretat" jurídica i sense que cap tribunal ho tombés. "Estem encara a 100 morts alguns dies. La vacunació va bé, però segueixen morint persones. Com és possible que no tingui la sensibilitat humana de donar més eines a les autonomies, a sobre que s'ha parapetat darrere d'elles per no donar la cara? ", s'ha preguntat.