Javier Tebas: "Si la Superlliga fos bona no s'hauria creat clandestinament"

@EP





El president de LaLiga, Javier Tebas, ha recalcat aquest dijous que "després de 20 anys d'amenaces" amb la creació de la Superlliga, "s'ha esvaït en 48 hores" i que "tal com l'han concebuda està morta".





"Després de 20 anys d'amenaces amb la Superlliga, perquè sempre ha existit aquesta amenaça, per fi ha arribat i en 48 hores s'ha esvaït. S'està dissolent com un tarronet de sucre i l'amenaça activa dels 'grans' d'Europa ja no existirà", ha assenyalat Tebas en una roda de premsa després d'una reunió amb els 39 clubs sense la presència del Reial Madrid, el FC Barcelona i l'Atlètic de Madrid.







En aquest sentit, ha dit que li costaria entendre que els grans clubs anglesos en vulguin fer una altra d'aquí a un temps perquè la resposta dels polítics i aficionats ha estat contundent. "El que és negatiu és com s'han fet les coses i el missatge que han donat aquests clubs", ha apuntat.





"No se'ns pot dir que no malmet les competicions nacionals. Si fos tan bo per al futbol com se'ns ha volgut vendre, no ho haurien fet clandestinament. Quan un fa coses d'amagat és perquè alguna cosa no està bé", ha afegit Tebas.





Pel president de LaLiga, Florentino Pérez i Joan Laporta, presidents del Reial Madrid i del FC Barcelona, no han fet una bona reflexió. "Els sis clubs anglesos no estaran mai en aquesta competició i els alemanys tampoc. La Superlliga tal com l'han concebuda està morta", ha resolt.