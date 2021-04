Els clubs que abandonin la Superlliga hauran de pagar una indemnització de 300 milions d'euros

La Superlliga sembla ferida de mort, però tot i que els clubs hagin anunciat en comunicats oficials que no formaran part de la competició, en realitat encara no l'han abandonat per un motiu econòmic. I és que en cas d'abandonar part de la Superlliga, els clubs haurien de pagar 300 milions d'euros.





Florentino Pérez (EP)









Aquesta xifra seria la penalització de cada equip per abandonar la societat crada per a la Superlliga, segons una clàusula dins el contracte vinculant que tenen als 12 fundadors.





Florentino Pérez i Key Capital Partners -els assessors financers de Pérez-ja preveien que això podia passar, de manera que van impulsar l'elevada penalització per als que volguessin anar-se'n.





Segons les condicions del contracte, els clubs que vulguin abandonar l'empresa estan obligats a abonar una indemnització equivalent a la part que rebrien d'un préstec de 3.200 milions d'euros que va rebre l'empresa promotora de la Superlliga de JP Morgan i que anava a anar per a les arques de cada club.





Per això Florentino Pérez i els seus companys pensen que el projecte seguirà viu fins que els clubs no paguin la penalització.





El Barça va incloure una clàusula perquè la decisió final la tinguin els socis, i Laporta va assegurar que hauria estat un "error històric" no formar part de la Superlliga. L'Atlètic de Madrid va dir en un comunicat que havia "decidit comunicar formalment a la Superlliga i a la resta de clubs fundadors seva decisió de no formalitzar finalment la seva adhesió al projecte".





Els sis equips anglesos que van signar el projecte van dir que, després de les peticions i mobilitzacions dels seguidors, havien decidit desvincular-se de la Superlliga.





El que ningú ha explicat que de moment és que sortir de la Superlliga pot arribar a tenir un cost molt alt.