Experts demanen escurçar els assajos clínics d'una vacuna eficaç contra la malària

L'Institut Jenner de la Universitat d'Oxford assegura que estan desenvolupant una vacuna contra la malària que té un 77% d'efectivitat, és a dir, la més alta aconseguida fins al moment.





Així ho ha demostrat la fase II dels assajos clínics, en què han participat un total de 450 menors de Burkina Faso. Un gran avanç per acabar amb una malaltia que s'emporta la vida de 400.000 persones cada any.





Encara que fa anys que treballen per desenvolupar una vacuna, mai abans, en cap de les aproximadament cent que han provat, havien arribat al 75% d'efectivitat que exigeix l'OMS. Per això l'assaig clínic realitzat amb aquesta és tan encoratjador.





No obstant això encara falta realitzar amb èxit la fase III, ja que fins que aquesta no es completi no es podrà saber si la vacuna és segura i es pot usar en la població general. Serà d'aquí unes setmanes quan es comenci a provar en 5000 nens de Burkina Faso, Kenya, Tanzània i Mali, encara que si no canvien les coses els assajos no acabarien fins d'aquí 5 anys.





Per aquesta raó, el director de l'Institut Jenner, Adrian Hill, ha demanat que es faci com amb les vacunes del coronavirus i s'aprovi abans, en menys temps. Considera que és necessari per acabar amb una malaltia que mata moltes persones cada any a l'Àfrica, més que el Covid-19, i la majoria nens.