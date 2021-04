Carmena surt implicada en la trama de subvencions de Colau que investiga la Fiscalia de Barcelona

Les subvencions a entitats afins a Ada Colau que està investigant la Fiscalia de Barcelona han fet aflorar connexions amb el govern de Madrid presidit per l'exalcaldessa Manuela Carmena.









L'alcaldessa de Barcelona i dirigents de Podem estan vinculats a l'ONG Observatori DESC, que ha rebut més d'un milió d'euros per part de govern Colau però sembla ser que aquesta ONG també va estar activa a Madrid: el 2017 va registrar una denúncia contra l'Open de Tennis i els dos regidors implicats estan imputats per malversació. Carmena també va lliurar 55.000 euros a l'empresa d'una dirigent d'aquesta ONG per redactar informes de gènere.





Ada Colau al costat de Manuel Carmena en un acte polític conjunt / @ EP





El cas de les subvencions de Colau amenaça de destapar un entramat de pagaments a entitats i empreses afins que pot tenir ecos dins de l'Ajuntament de Madrid. El Tribunal de Comptes i la Fiscalia estan investigant pagaments per més de tres milions d'euros de Colau a ONG afins, una operació en la qual podria haver incorregut presumptament en prevaricació, frau en la contractació, malversació de fons públics i tràfic d'influències.





Segons ha publicat el medi Vozpópuli sembla ser que Carmena va mantenir nexes i va pagar a empreses vinculades amb aquestes entitats durant el seu govern, des 2015-2019.







Madrid va pagar 55.000 euros a la cooperativa eKona , fundada una directiva de l'Observatori català DESC, ara sota el focus de la recerca a Barcelona, per redactar tres informes sobre sistema de cura, garantia de protecció social i polítiques de protecció a la dona Aquests estudis es van emmarcar en el programa de "auditoria ciutadana del deute", un pla per fiscalitzar a posteriori la gestió dels governs de PP de Gallardón i Ana Botella.









L'Observatori DESC va ser l'entitat que el 2017, recolzada pels regidors de Carmena, va protagonitzar el major escàndol durant la seva etapa de govern, el conegut com a cas de l'Open de Tennis. Dos regidors de Carmena van denunciar el màster de tennis per generar des de les institucions un cas de corrupció contra els anteriors alcaldes de el Partit Popular i paralitzar l'esdeveniment. L'operació, però, va fracassar per les seves ombres i irregularitats, i que els edils van ignorar els dictàmens dels lletrats municipals abans de contractar amb diners públics a dos bufets privats. I en segon lloc perquè es va descobrir que l'entitat que va registrar la querella, l'Observatori DESC, era políticament afí a aquests regidors i als autodenominats "ajuntaments del canvi" liderats per Podem.





L'ONG catalana va registrar la seva denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció al juliol de 2017 basada en els informes encarregats pels edils de Carmena, Carlos Sánchez Mato i Celia Mayer. Un any després, al març de 2018, el jutge va donar carpetada a l'assumpte. No admetre a tràmit la querella de l'Observatori de Drets Humans (DESC) però els dos regidors de Carmena van acabar processats per malversació de cabals públics.













L'ombra del presumpte tràfic d'influències que afecta Colau pot estendre fins a Madrid. Tant per la relació entre els edils de Carmena que van denunciar a l'Open de Tennis, com pels pagaments del propi consistori a l'empresa d'una vocal de l'Observatori en el marc de la "auditoria ciutadana del deute" impulsada pel govern de la ex jutjessa . En aquesta auditoria, el consistori va acabar contractant a altres empreses considerades afins a el govern municipal, amb una despesa total de 360.000 euros.









Durant l'etapa de govern de Colau, les subvencions municipals van créixer al voltant del 65%. I el mateix va passar a Madrid. Durant l'etapa de Carmena van augmentar gairebé el doble, passant de 36 milions el 2015, a més de 80 milions de despesa pública.





COLAU HA ATORGAT 27 SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS AFINS BARCELONA A COMÚ