ERC i Junts fan progressos en el programa econòmic del Govern i encarrilen l'eix social

ERC i Junts segueixen avançant en les negociacions per formar el nou Govern i han aprofundit en el programa econòmic del futur Executiu, mentre que tenen encarrilat l'apartat sobre les polítiques socials.





El vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, i la presidenta de Parlament, Laura Borràs (EP)







Així ho han explicat fonts de les negociacions després de la reunió de gairebé tres hores que han mantingut els equips negociadors dels dos partits al Parlament, i que té lloc un dia abans de la trobada que mantindran el candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès , i el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, a la presó de Lledoners.





La setmana passada ja es van començar a reunir al Parlament els grups de treball sectorials per concretar el programa que hauria de tenir el nou Govern, el que ha permès que ja estiguin ultimant el capítol de polítiques socials, que inclou salut, benestar, polítiques digitals, habitatge i joventut, entre altres qüestions.





En relació a l'eix econòmic, que inclou les polítiques territorials, ambiental i d'emergència climàtica, les esmentades fonts han assegurat que han avançat força i hi ha un "consens inicial" al respecte, tot i que el grup que ha de treballar aquests temes encara no s'ha reunit formalment.





Encara quedarà per activar el tercer eix programàtic, que s'encarregaria d'assumptes institucionals com Justícia i Administracions Públiques.





Les fonts ja citades han assegurat que també han avançat en els mecanismes de coordinació entre les dues formacions, una carpeta de l'acord que està pràcticament tancada, mentre que segueixen treballant en l'estratègia independentista.





No obstant això, segueixen sense abordar encara l'estructura del futur Executiu català, que serà l'element central de la reunió de dimarts entre Sànchez i Aragonès a Lledoners, que probablement se celebrarà a la tarda, apunten altres fonts.





Fonts coneixedores de les negociacions han volgut rebaixar les expectatives d'aquesta trobada: "No és una cimera per desencallar res", i han assenyalat que en aquesta reunió es preveu que ERC lliuri a Junts el document detallat amb tota l'estructura de Govern, que hauria concretar què conselleries tindrà l'Executiu i quines competències té cada un, abans d'entrar en el repartiment de carteres entre els dos partits.





UN MES PER A LA DATA LÍMIT

ERC i Junts tenen fins al 26 de maig o --un mes exacte des d'aquest dilluns-- per intentar desencallar les negociacions i evitar una repetició electoral que els de Carles Puigdemont sempre han assegurat que no volen, i que estan disposats a anar a la oposició si no aconsegueixen un bon acord amb els republicans.





A falta d'un mes, si Aragonès ni cap altre candidat fos investit, es dissoldria automàticament el Parlament i es convocarien eleccions a mitjans de juliol, cosa que no ha succeït mai, a excepció de la legislatura anterior, quan va córrer aquest termini després de la inhabilitació de Quim Torra perquè no es va presentar cap candidat per substituir-lo, però no després del fracàs d'una candidat a la investidura just després dels comicis.