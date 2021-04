Itàlia aprova una nova normativa contra la 'Superlliga'

La Federació Italiana de Futbol (FIGC) ha aprovat aquest dilluns a la reunió de Consell Federal una nova normativa 'anti Superlliga', que impedirà que els clubs que participin en competicions organitzades per organismes privats no reconeguts per la UEFA i la FIFA s'inscriguin en les lligues nacionals.





Oficines centrals de la FIGC (EP)





"Els que participin en una competició no autoritzada per la FIGC, la UEFA i la FIFA, perdran la membresia. De moment, no sabem qui es van quedar i qui van deixar la Superlliga, aquesta regla es reere a les llicències nacionals. És clar que si el 21 de juny, data límit per a les sol·licituds d'inscripció, algú desitja participar en competicions de caràcter privat, no participarà en el nostre campionat ", va advertir el president de la FIGC, Gabriele Gravina.





La passada setmana, dotze clubs europeus, entre ells els italians Juventus, AC Milan i Inter de Milà, van anunciar la creació de la Superlliga europea, una decisió de la qual els dos últims es van retractar després del rebuig d'organismes com les lligues nacionals, les federacions, la UEFA, la FIFA i, sobretot, els aficionats.





Segons recull el nou reglament, proposat pel president i aprovat pel Consell, la participació en competicions organitzades per associacions privades no reconegudes per la FIFA, la UEFA i la FIGC implicarà "la pèrdua de l'afiliació", així com també la disputa de clubs en partits amistosos i tornejos no reconeguts per la FIGC sense l'autorització de la federació.





A més, Gravina va advertir el perill que pugui produir-se un nou intent d'apostar per la Superlliga. "Qui hagi interpretat la Superlliga com un acte de debilitat per part d'alguns clubs que travessen un període de dificultat econòmica i una rebel·lió en el sistema futbolístic s'equivoca. És un tema delicat", va explicar. Finalment, va obrir la porta a una reforma dels campionats italians. "El format ha de tenir en compte la reducció d'equips. La meva idea de 'play-off' i 'Playout' no és un misteri, ara que la Premier League també ho està pensant, s'ha posat de moda. Ningú és profeta a la seva terra, però espero que serveixi d'estímul ", va finalitzar.