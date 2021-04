La Plataforma 25N lamenta la condemna "tremendament injusta" a Juana Rivas

La Plataforma de 25 de Novembre, 8 de Març de Granada, davant la Sentència de Tribunal Suprem, per la qual es condemna a Juana Rivas Gómez a les pena de dos anys i sis mesos de presó i a la d'inhabilitació especial per a l'exercici de la pàtria potestat durant sis anys respecte dels seus fills Gabriel i Daniel Arcuri Rivas, manifesta que lamenta profundament la condemna, "la qual posa al descobert, una vegada més, la gran debilitat de sistema de protecció a les víctimes en una Unió Europea en què encara no s'apliquen les normes internacionals vinculants (com és el Conveni d'Istanbul), que estableixen la necessària coordinació entre les institucions i òrgans judicials dels estats quan, com és el cas de Joana Rivas i els seus fills, són diversos els països implicats " .







Joana Rivas (EP)





Des de la Plataforma consideren que, mentre a Itàlia hi ha una investigació penal en curs sobre possibles maltractaments per part del Sr. Arcuri als seus fills, i s'està realitzant una nova perícia en l'àmbit civil (que anul·la l'anterior basada en l'inexistent síndrome d'alienació parental), la contingut versa sobre qüestions fonamentals que expliquen per què la Sra. Rivas va actuar l'estiu de 2017 moguda per la necessitat de protegir els seus fills, a Espanya es condemna a Juana, al marge del resultat de les referides actuacions judicials a Itàlia.





Entens, doncs, "que aquesta Sentència condemnatòria és tremendament injusta". I asseguren que, "tristament, el sistema no només no ha atès la petició d'ajuda que Joana Rivas va fer al mes de juliol de 2016 a la justícia espanyola (quan, després de sortir d'Itàlia amb els seus dos fills, fugint d'una situació greu de maltractament, es va dirigir al jutjat corresponent de Violència contra les Dona, presentant denúncia per aquests fets), sinó que, ben a contra, és ella la que ha acabat sent perseguida i condemnada, alhora que els seus fills viuen a Itàlia una autèntic malson, tal com consten en els informes emesos pel Servei Andalús de Salut i professionals de sistema sanitari italià".





D'altra banda diuen que aquesta sentència, a l'inhabilitar Joana Rivas per a l'exercici de la pàtria potestat, no només la condemna a ella, sinó que condemna també als seus fills, a l'impedir-los arribar al seu desig (manifestat reiteradament en els tribunals italians), de poder viure amb la seva mare a Espanya i sortir del malson que estan vivint a Itàlia.





Per tot això, seguiran donant suport a Juana Rivas i als seus fills, perquè pugui esmenar aquesta situació injusta, i pugui definitivament restablir el seu projecte de vida i reparar-se, en la mesura del possible, el terrible sofriment que vénen patint.