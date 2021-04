Endesa llança un nou pla per millorar la competitivitat i sostenibilitat de gairebé 500 proveïdors

Endesa ha llançat un pla integral d'impuls per enfortir la seva base de proveïdors a Espanya, dirigit a un grup d'uns 500 pimes i grans empreses a les que donar suport perquè millorin la seva competitivitat econòmica, apostin decididament per la sostenibilitat ambiental de les seves operacions i aconsegueixin reforçar la seva posició financera, ha informat l'energètica.





Amb aquesta iniciativa, on la participació dels contractistes és voluntària, el grup va indicar que busca aconseguir que aquests proveïdors ampliïn les seves possibilitats de resultar adjudicataris en les licitacions de la companyia i, amb això, enfortir aquests processos de licitació.





En concret, es tracta de proveïdors que treballen per a la companyia en les seves principals àrees de negoci a Espanya: Generació, Distribució, Comercialització i Endesa X -la filial centrada en descarbonitzar els usos de l'energia en clients domèstics, empresarials i Administracions Públiques- .





Aquest grup de 489 proveïdors representa al voltant del 25% de les 2.000 empreses que estan qualificades per treballar amb el grup energètic.





Aquest pla d'enfortiment és una mesura que busca que aquests proveïdors puguin acompanyar l'empresa en dos grans vectors estratègics per als propers anys, com són el procés de transició energètica des del carbó a les fonts renovables i les licitacions d'uns nivells significativament més grans dels últims anys derivades de l'augment del 25% en les inversions, fins als 7.900 milions d'euros, contemplades en el pla estratègic 2021-2023 de la companyia.





En el cas de la transició energètica, en les quatre centrals de carbó que Endesa ja ha tancat, o preveu tancar, a l'Espanya peninsular (Andorra i Compostilla, d'una banda, i As Pontes i Litoral, amb tancaments encara pendents d'autorització) , la inversió estimada en el seu desmantellament i reconversió és de 4.500 milions.





Pel que fa a les inversions previstes a 2023, els objectius són augmentar la base de proveïdors disponibles; donar-los suport en l'adopció de criteris de sostenibilitat ambiental en la seva gestió; i enfortir la seva posició financera perquè puguin optar als paquets de treball de major grandària que es licitaran des d'aquest any.





També la seva cerca estabilitzar en el temps la relació amb els proveïdors, així com diversificar el tipus de treballs que realitzen per les diferents àrees de negoci de l'energètica.





CAS JA D'ÈXIT EN 2020.

Durant 2020, el grup dirigit per José Bogas ja ha fet un primer exercici reeixits amb un grup de 25 proveïdors rellevants que treballaven per a l'empresa en els seus centrals tèrmiques de carbó.





Endesa va destacar que els resultats han resultat molt satisfactoris, ja que 24 d'aquests 25 proveïdors han participat en fins a 163 licitacions llançades per les àrees d'Infraestructures i Xarxes de Distribució, Endesa X, Nuclear, generació en centrals de cicle combinat (gas), Enel Green Power Espanya, i en tasques de manteniment d'instal·lacions.





Així, el resultat ha estat l'adjudicació de contractes per 29 milions, justament la mateixa xifra de negoci que aquests proveïdors tenien adjudicada anualment amb l'àrea de generació tèrmica amb carbó.





El director de Compres de Generació d'Endesa, Ricardo García, s'ha mostrat "satisfet del resultat de l'intens procés de reorientació dels proveïdors que identifiquem com a més rellevants en 2019".





"Ens centrem en aquells que eren més intensius en personal, el que és conseqüent amb la nostra filosofia de no deixar ningú enrere en el nostre procés de transició justa. A més d'aquesta reorientació a les empreses des del negoci de carbó a la resta d'àrees de negoci , és important recordar que també estem Reenfocant a subministradors cap a tasques de desmantellament de les centrals, així com oferint formació al seu personal per implicar-se en aquesta tasca i també en la construcció de les plantes renovables que s'ubicaran en els entorns de les centrals que clausurem ", va afegir.