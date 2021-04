Un estudi assegura que plantar 3.000 milions d'arbres a Europa pot augmentar el risc d'incendi

Plantar 3.000 milions d'arbres a Europa, tal com proposa la Unió Europea com a part de l' 'Green Deal', "pot augmentar el risc d'incendi forestal", segons un estudi de Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), de Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i de la Universitat de Santiago de Compostel·la.





Imatge d'arxiu d'un incendi a Espanya (EP)







El treball adverteix que la reforestació massiva s'ha de planificar tenint en compte l'augment de connectivitat de bosc, el ràpid creixement i les resines inflamables de les espècies vegetals i la necessitat d'una gestió forestal adequada, ha indicat en un comunicat aquest dimarts el CREAF.





L'estudi, publicat a la revista 'Global Change Biology', apel·la a la necessitat de decidir bé on es faran les plantacions d'arbres, amb quines espècies i quina gestió es farà a posteriori, i afirma que, en zones amb alt risc d'incendi , caldria estudiar alternatives com la restauració de zones humides o pastures.





"No qüestionem l'ús de les plantacions, però hem de planificar correctament per no causar l'efecte contrari a què busquem", ha indicat l'investigador del CTFC Virgili Bell, que ha recordat que espècies que s'utilitzen sovint en les reforestacions pel seu ràpid creixement tenen un major risc d'incendi.





En aquesta línia, l'investigador de l'CSIC al CREAF, Lluís Brotons, ha sostingut que "és fonamental planificar molt bé com i on es faran aquestes plantacions" i decidir quines espècies es plantaran i com es gestionaran, aspectes clau per reforestar correctament i evitar incendis.