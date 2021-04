Els autònoms hauran d'esperar: es retarda fins al 2023 l'entrada en vigor del nou sistema de cotització

El Govern ha plantejat endarrerir un any, fins a gener de 2023, l'entrada en vigor del nou sistema de cotització per ingressos reals per als autònoms amb un període transitori per a la seva adaptació de nou anys, segons han assenyalat fonts del diàleg social.





El secretari d'Estat de la Seguretat Social i Pensions, Israel Arroyo, ha mantingut aquest dimarts una trobada amb els interlocutors socials per continuar amb el diàleg iniciat després de l'aprovació al Congrés de les recomanacions del Pacte de Toledo.





Taula de diàleg social @ep





Recentment, durant la seva intervenció a la Comissió del Pacte de Toledo al Congrés, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha apuntat que en el primer bloc de reformes que el Govern pretén aprovar s'inclouria aquesta reforma del règim de autònoms, "donant compliment amb la recomanació número quatre del Pacte de Toledo", perquè entrés en vigor l'1 de gener de 2022, termini que ara proposa endarrerir un any.





Escrivà ha explicat que la feina s'està fent conjuntament amb el Ministeri d'Hisenda i que partirà de 13 trams per facilitar la màxima flexibilitat a cada treballador, a assolir de manera progressiva durant període transitori. Segons ha dit el ministre, "com més trams, cada treballador té més possibilitats d'adaptació a la seva capacitat de pagament".





A més, ha apuntat que la flexibilitat també serà temporal, ja que "cada treballador autònom podria triar provisionalment la seva base de cotització en funció de previsions de rendiments, amb la possibilitat de modificar la seva elecció diverses vegades al llarg de l'any".





L'objectiu és la recerca d'equilibri entre contributivitat i nombre de trams i ha assenyalat que especialment rellevant és en el cas d'autònoms amb ingressos per sota del salari mínim.





El president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, ha assenyalat que finalment el sistema entrarà en vigor en 2023 i que "hi ha temps suficient per anar negociant". "És clar que això no es pot portar sense tots els informes tècnics necessaris, perquè ha de ser un sistema garantista", ha apuntat Amor.





Així mateix, ha valorat favorablement que es vulgui aprovar un període de transitorietat de nou anys perquè tant els autònoms que vagin a cotitzar menys com els que hagin de cotitzar més puguin adaptar-se.





Amor ha posat també en valor que els treballadors per compte propi vagin a poder seguir triant la seva base de cotització en funció de la seva previsió de rendiments nets.





"Un altre tema fonamental per a nosaltres és que anem a veure quants trams de cotització haurà finalment. En un primer moment es van dir que 13, però ara no sabem si seran 5, 7 o quants", ha dit Amor, que ha posat de relleu que el sistema és "complex" i això ha fet a l'Administració que retardi la seva posada en marxa fins 2023 i que tingui aquesta transitorietat perquè funcioni.





Per la seva banda, el president de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA), Eduardo Abad, creu que el període de transitorietat és "l'adequat".





Així mateix, considera que minimitzar l'impacte de milers d'autònoms rebaixant l'aportació econòmica que es realitza a les cotitzacions de la Seguretat Social "ha de ser una de les propietats a tenir en compte" pel Ministeri.





No obstant això, Abad ha remarcat que estudiarà el document definitiu un cop el Govern ho remeti per poder fer les al·legacions corresponents.